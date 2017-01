Cia previu o aumento do tráfico no estado

Asafe Augusto /Redacao@diarioam.com.br

Manaus – Documentos disponibilizados na internet pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), com referências ao Brasil, produzidos entre 1940 e 1990, na última semana, mostram que as autoridades norte-americanas já alertavam para o crescimento do narcotráfico na Amazônia brasileira, em 1988 e previam as dificuldades futuras para o Amazonas no combate ao narcotráfico.

Documentos que eram classificados como sigilosos diziam, em agosto de 1988, portanto há quase 30 anos, que era necessária uma revisão da situação da droga do Haiti ao Brasil e até uma discussão de questões do narcotráfico nas fronteiras do Amazonas. Em um relatório escrito em 29 de agosto de 1988 e enviado ao então diretor de segurança da CIA, William R. Kotapish, em sete de outubro do mesmo ano, pelo Escritório de Advertência Nacional de Inteligência, durante uma Reunião de Advertência e Previsões, um oficial, não identificado do Departamento de Administração e Repressão às Drogas (Drug Enforcement Administration – DEA) descreveu como estava o cenário do tráfico nas fronteiras do Brasil, fazendo menção à importância de Manaus para a comercialização de drogas que saem da América do Sul para os Estados Unidos e Europa.

O relatório afirma que o representante da DEA ‘pintou’ uma imagem bastante sombria da ameaça de narcóticos no Brasil. Ele dizia, naquela época, que já havia algum crescimento mesmo que em baixo grau, do tráfico de cocaína para a Região Nordeste do País. De acordo com o documento, naquela época já eram encontrados no Brasil sofisticados laboratórios de ácido clorídrico (HC1), que era comercializado junto à maconha e, principalmente, cocaína.

Ao demonstrar uma preocupação com a entrada de drogas por Manaus, o oficial da DEA relatou que os principais laboratórios iniciaram, na Amazônia, nas fronteiras comuns com o Peru e a Bolívia, e ressaltou que a erradicação da cocaína no Brasil estava ameaçada e agredida. Dizia que o início da erradicação das drogas estava sendo também afetada, principalmente, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, que é uma área no extremo noroeste do Brasil, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que faz fronteira com Colômbia e Venezuela.

“A violência relacionada com narcóticos vai aumentar. Os brasileiros estão se envolvendo cada vez mais no processamento da cocaína. As apreensões químicas do precursor estão para baixo; os suprimentos estão chegando a Manaus através do Suriname, as medidas legais e de execução brasileiras têm sido pouco eficazes na redução do uso de éter produzido no Brasil e acetona”, ressalta o relatório.

O relatório apontou que o Brasil, em 1988, já era e continuaria a ser um importante ponto de transporte para a cocaína aos EUA e Europa, através do Amazonas. O documento fez uma previsão, afirmando que, com 100% de inflação e outros problemas econômicos, o Brasil teria menos recursos para se comprometer com o esforço contra os narcóticos no futuro.

Atualmente, as autoridades federais e, principalmente, estaduais têm afirmado que o tráfico de drogas nas fronteiras do Amazonas é um dos principais motivos para a guerra entre as facções criminosas nos presídios do País. Em um balanço atual o Departamento de Investigações sobre Narcóticos do Amazonas (Denarc) diz que apreendeu, em 2016, 1,9 tonelada de drogas. O número supera o de 2015 quando foram apreendidas 1,579 tonelada de drogas, sendo a maioria das fronteiras do Amazonas.