Cidade nova lidera roubo de carros

Por Gisele Rodrigues/redacao@diarioam.com.br

Manaus – O bairro Cidade Nova é o bairro com maior registro de roubos de veículos em Manaus, segundo o balanço da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O órgão, que divulgou as dez localidades com a maior incidência de furto e roubo de carros da capital, informou, ainda, a lista dos modelos mais escolhidos pelos criminosos – O C3 e a Hilux encabeçam a lista dos importados, já entre os carros nacionais, Siena e Gol registraram o maior número. A SSP utilizou o período de janeiro a julho deste ano em comparação com o ano de 2015.

Além do bairro Cidade Nova (98), o bairro Novo Aleixo (37), Flores (25), Parque 10 de Novembro (25) e São José Operário (24) ocuparam as primeiras posições no índice de roubos de veículos na capital, segundo a SSP-AM. Somente até julho, 2.145 carros foram roubados, em média, dez por dia.

Em relação ao período de janeiro a julho deste ano, em comparação aos mesmos meses de 2015, houve um aumento de 35% neste tipo de crime, conforme apontou a SSP-AM. No ano passado, 2.781 Boletins de Ocorrência (BO) de subtração de veículos foram feitos, ao todo, em Manaus, segundo a SSP-AM.

O bairro do Tarumã, que, segundo a secretaria, teve 22 roubos na região e o bairro Centro, que nos primeiros sete meses registrou o roubo de 18 veículos na localidade, não estavam no ranking no ano passado e, hoje, figuram na 7ª e 10ª colocação, respectivamente.

A falsa comunicação de furtos contribuiu, segundo a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), na mudança do mapa de roubos na cidade.

Segundo o delegado da Derfv, Péricles Nascimento, muitas queixas são decorrentes de proprietários que, ao venderem seus veículos, não receberam o valor da venda e registraram o de furto, para que a polícia recuperasse o carro.

A reclamação, no entanto, segundo Nascimento, é falsa e atrapalha o trabalho de investigação da polícia. “Nós tivemos muitos problemas esse ano com isso, de pessoas com falsa comunicação. Nessa região do centro, principalmente. A Cidade Nova, como é uma região bastante populosa – na verdade a zona norte e leste – o número de furtos e roubos aumentou”, disse.

Modelos

Em relação aos modelos de carro, houve uma mudança no índice, no comparativo com os primeiros sete meses do ano passado. Segundo a SSP-AM, o veículo Gol ocupava, no período, a primeira posição. No entanto, o modelo Siena, com 76 veículos roubados na capital, assumiu o primeiro lugar do índice neste ano.

Entre os veículos produzidos fora do País, cinco novos modelos entraram na preferência dos assaltantes: New Civic, Civic Ex, Civic lx e o Duster, cada um com um registro, segundo o balanço da SSP-AM.

A grande maioria dos roubos, 84%, são cometidos contra motoristas do gênero masculino, de acordo com a secretaria.