Cineasta amazonense fala de seu novo longa ‘A Terra Negra dos Kawa’

Manaus – Depois dos sucessos ‘A Floresta de Jonathas’ (2012) e ‘Antes o Tempo Não Acabava’ (2016), o diretor amazonense Sérgio Andrade prepara um novo trabalho. Batizado de ‘A Terra Negra dos Kawa’, o filme conta a saga de um grupo de cientistas que, ao realizar escavações em terrenos nos arredores de Manaus, à procura de terras para fins agrícolas, percebe que o material coletado próximo ao sítio dos indígenas Kawa possui maiores poderes energéticos e sensoriais.

Contemplado pelo Edital de Longas de Baixo Orçamento do Ministério da Cultura (MinC), no início do ano passado, o roteiro do filme foi escrito por Andrade ainda durante a montagem de ‘Antes o Tempo Não Acabava’, em 2014. “Ele é um projeto que flerta com a ficção científica e com uma ambiência indígena. Estou feliz por ter podido concluir esse roteiro, pois sempre fui admirador de suspenses telúricos e mistérios da ciência. Mas, claro, sempre apostando na vertente autoral que é a que eu gosto de seguir, o que me deixa contente porque não tenho nenhuma obrigação comercial com esses trabalhos e, depois, eles se adaptam ao mercado”, explica o cineasta.

Apesar do ‘flerte’ com o gênero, Andrade diz que não é muito atrelado a trabalhar com cinema de gênero. “Sempre fui apaixonado pelos filmes do Spielberg, John Carpenter, George Lucas e Tarkovsky, por exemplo, mas não sei se posso classificá-lo (o novo projeto) como uma ficção científica. Mas também fico feliz em poder jogar com as influências lúdicas dos diretores que citei”.

Segundo o cineasta, ‘A Terra Negra dos Kawa’ está na fase de montagem da equipe para poder desenhar a produção. Além do roteiro, ele assinará a direção do longa-metragem.

Regionalismo

Apesar de sempre incluir em seus filmes elementos regionais (seja por ambientações ou atores), Andrade afirma que “não é muito ligado à questão do regionalismo, como ela foi decantada na literatura e, também, no cinema”.

“Acho que existem cinematografias diferentes, no Brasil. Vemos muitas cinematografias do Sudeste porque é uma região que possui os mercados dominantes de produção audiovisual. Já assistimos muita coisa do Nordeste, do Sul, os homens característicos dessas regiões aparecem muito no cinema nacional, mas acho que o do Norte ainda tem uma grande lacuna. Muitas pessoas chamam isso de regionalismo, mas vejo como cinematografia que precisa aparecer, mostrar as caras”, comenta.

Ele também salienta que esse homem do Norte não é visto no cinema de ficção e mais no segmento do documentário. “As produções que mostrem as características da nossa região me interessam muito. Não só da civilização do Norte, mas também do modo de pensar, de uma mentalidade daqui. Não sei se isso é regionalismo, mas é preciso ser falado. Aí, tento universalizar esses temas, talvez misturando e distorcendo-os com novas linguagens e narrativas”.

Andrade revela, ainda, que não está preocupado com um ‘tempo regulamentar’ para o lançamento do longa. “Existe um limite de data para filmar, por conta do edital, mas para ele ser lançado não tem isso. E, na verdade, nem quero, pois queremos algo bem pensado. Gosto muito de pesquisar as músicas, pesquisar a melhor maneira de montar… Mas ele deve ser rodado, comercialmente, em 2019”, finaliza. As gravações de ‘A Terra Negra dos Kawa’ acontecerão entre outubro e novembro deste ano.