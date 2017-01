Cineasta oferece oficina de iniciação ao cinema em Manaus

Bruno Mazieri / portal@d24am.com

Manaus – O cinema — ou a Sétima Arte — continua seduzindo os amazonenses. Prova disso, são os inúmeros curtas produzidos na cidade. E, para fomentar ainda mais o movimento audiovisual de Manaus, o cineasta Z Leão (Júnior Rodrigues), atual presidente da Associação de Mídias Audiovisuais e Cinema do Amazonas (Amacine), realiza, de 23 a 29 deste mês, uma oficina de iniciação ao cinema, que terá como resultado um filme de pequena duração criado pelos próprios alunos.

Segundo ele, a ação tem como objetivo apresentar a parte teórica e prática da técnica. “Queremos dar a oportunidade para que nossos futuros talentos possam ter esse contato direto com a Sétima Arte, desde o seu processo criativo até a direção. Essa é a primeira oficina da Amacine de 2017 e estamos bastante satisfeitos com a adesão da sociedade”, conta.

Entre as disciplinas apresentadas, estão Roteiro, Direção, Interpretação, Direção de Produção, Direção de Arte, Figurino, Câmera Digital e Direção de Fotografia. “As aulas teóricas serão aplicadas de 23 a 27 de janeiro. Nesse período, a própria associação irá oferecer os elementos físicos para que haja um desempenho maior dos participantes. Quando introduzirmos o assunto câmera, por exemplo, nós vamos disponibilizar o material para a experiência”, explica.

Já nos dias 28 e 29, Z Leão adianta que serão feitas as escolhas das locações e do elenco, a filmagem e a edição. “O roteiro para a gravação já existe. É uma comédia que trata de uma traição entre amigos e conta com um final surpreendente. Tudo será feito pelos iniciantes e o resultado será exibido no dia 1º de fevereiro, na sede da Amacine, às 19h30.

Extensão

E, para aqueles que querem aprimorar e aperfeiçoar as técnicas aprendidas durante a oficina de janeiro, o cineasta adianta que, ainda neste ano, a associação abrirá as inscrições para um curso de 12 meses. “Os primeiros seis meses serão somente de parte teórica e os demais de parte prática. Em 2016, formamos 40 alunos que exibirão suas obras, em fevereiro, no Cinemark”, finaliza.

Nos dois casos, os participantes receberão certificados. O investimento na oficina de janeiro será de R$ 50 e o curso de um ano será de R$ 150 (somente por seis meses). Para mais informações, os interessados podem ligar para os telefones (92) 99380-6544 ou 99448-8279.