Cineclube exibe documentário e debate sobre internet livre

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A internet se tornou o principal meio de comunicação na sociedade. Por isso, para apresentar os bastidores da rede e discutir questões relacionadas à conectividade, o cineclube ‘Tudo Muda Após o Play!’ exibe, neste sábado (21), o documentário ‘Freenet’, a partir das 18h30, na sede do Coletivo Difusão (Rua Boa Sorte, 555, Presidente Vargas).

Construído de forma colaborativa, o documentário ‘Freenet’ busca discutir o futuro da liberdade na internet, promovendo o envolvimento do público no debate por meio da sensibilização acerca das consequências das mudanças nas políticas públicas que impactam, principalmente, os usuários da rede.

O documentário é uma realização do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getulio Vargas (CTS/FGV), Instituto Nupef e Intervozes, organizações brasileiras comprometidas com o debate de liberdade e a defesa de direitos na rede.

Além de marcar o retorno das atividades do cineclube, a exibição é o início das atividade de um grupo de discussões sobre internet, em Manaus.