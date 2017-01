Coluna ‘Claro & Escuro’: Blog como que previu o que se transformou em chacinas

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Em seu blog, no dia 20 de outubro de 2014, portanto há mais de dois anos, o jornalista Reinaldo Azevedo, no site da revista Veja, disse: “a população do Amazonas corre o risco de votar em José Melo e de eleger, sem saber, um traficante para cuidar da segurança pública. Intervenção federal já!” Ele disse que os Poderes instituídos do Brasil não poderiam fazer de conta que nada aconteceu ou está acontecendo no Amazonas e citou reportagem da revista que relatou “um absurdo, um escândalo sem precedentes, uma disparate”: autoridades que falam em nome do governador José Melo (PROS) negociam abertamente com o maior traficante do Estado o apoio do crime organizado a Melo, que disputava o segundo turno da eleição. “Agora dá para entender por que um dos Estados menos habitados do País — 15º no ranking das 27 unidades da federação — é também um dos mais violentos: 11º lugar no ranking de homicídios, com 36,7 mortos por 100 mil habitantes. É mais do que o triplo de São Paulo”, disse o jornalista, como fazendo uma previsão do que viria a ser o massacre de mais de 60 presos no Estado.

Desmatamento na Floresta Amazônica cresceu 30% em 2016

O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% no ano passado e é o pior resultado desde 2008. Os dados são do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia que monitora a devastação da floresta. Há uma combinação de fatores por trás desse crescimento do desmatamento na Amazônia: a exploração ilegal de madeira, o corte de árvores para formação de pasto e a falta de fiscalização e combater ao avanço ilegal das motosserras.

Uso restrito

A Câmara Municipal de Manaus restringiu o uso da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar aos estabelecimentos comerciais localizados no perímetro urbano da cidade.

Conexão Paraguai 1

As autoridades penitenciárias do Paraguai tomaram a decisão de isolar detentos identificados como membros do PCC e do Comando Vermelho que estão presos naquele país.

Conexão Paraguai 2

A decisão tem como objetivo evitar que se repitam nas prisões paraguaias os episódios de violência que foram registrados na semana passada em Manaus e Boa Vista.

Coincidência escura

Na minissérie Dois Irmãos, que se passa no século passado, os personagens reclamavam de racionamento de energia em Manaus quando faltou energia na cidade.

Prisões provisórias

O sistema prisional do Amazonas tem 13 mil processos em aberto. A estimativa do Conselho Nacional dos Defensores Públicos é que mais de 50% sejam de prisões provisórias.

Inflação de Manaus

Manaus continua fora do indicador que mede a inflação oficial do País, o IPCA, do IBGE.

Energia na Amazônia 1

O Ibama autorizou a Hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, a operar o reservatório na cota 71,3 metros.

Energia na Amazônia 2

Essa regra permite o funcionamento das 50 turbinas, sem interferência da água nas Unidades de Conservação vizinhas ao empreendimento.

Transporte coletivo 1

Projeto no Senado prevê 10% da arrecadação da Cide para projetos de transportes coletivos.

Transporte coletivo 2

Segundo a Receita Federal, a arrecadação da cobrança da Cide-combustíveis em 2015, foi de R$ 500 milhões por mês.

Prisões em pauta

A presidente do Supremo, Cármen Lúcia, convocou para hoje reunião com os presidentes dos 27 tribunais de Justiça do País. Pauta: prisões do Brasil.

Maranhão pediu avião assim que assumiu a Câmara

Em razão da viagem de Temer a Portugal e da posse interina de Rodrigo Maia na presidência do País, assumiu a Câmara dos Deputados e não perdeu tempo. Requisitou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para se deslocar entre São Luís, no Maranhão, e Brasília.

Papa Francisco não visitará o Brasil neste ano

O Papa Francisco disse a integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que não visitará o Brasil neste ano para participar das comemorações dos 300 anos da imagem de Nossa Senhora Aparecida e um visita à Amazônia.