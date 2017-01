Coluna ‘Claro & Escuro’: Brasileiros não querem Sergio Moro no Supremo

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Apesar da campanha se alastrar nas redes sociais, 65% dos brasileiros não querem que Sergio Moro ocupe a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF), onde era relator da operação Lava Jato. A justificativa apresentada pelos entrevistados é de que a operação deixaria de avançar sem Moro. Já 31% acreditam que ele deveria ser nomeado para o cargo, enquanto 4% não souberam responder. A pesquisa foi realizada a partir de questionário on-line entre os dias 19 e 20 de janeiro, pelo Instituto Paraná Pesquisas. Grande parte dos entrevistados também disse que o acidente aéreo foi uma conspiração para matar Zavascki. Para 83%, a morte do ministro do STF não foi acidente. Apenas 15% acreditam em fatalidade, enquanto 1,3% não soube ou não quis responder. O advogado Francisco Prehn Zavascki, filho de Zavascki, afirmou que “seria muito ruim para o País ter um ministro do Supremo assassinado”. Ele também destacou que “é preciso investigar a fundo e saber se foi acidente ou não, que a verdade venha à tona seja ela qual for”.

2016 fecha com queda no ritmo de empregos formais no Brasil

O ano de 2016 encerrou com queda no ritmo da perda de empregos formais no País. Nos últimos 12 meses, foram fechadas 1.321.994 vagas, 14% a menos do que no mesmo período de 2015, quando o mercado perdeu 1.534.989 postos de trabalho. Apesar dos números ainda serem negativos, a comparação já mostra uma diminuição significativa no fechamento de vagas. A crise começou a perder fôlego em abril de 2016, quando o País registrava o pico de 1.825.609 vagas fechadas em um período de 12 meses.

Crimes contra a vida 1

As Varas do Tribunal do Júri de Manaus divulgaram as pautas de julgamento do primeiro semestre de 2017, com 131 processos e 174 réus a serem julgados por crimes contra a vida.

Crimes contra a vida 2

As sessões começarão a ser realizadas em 1º de fevereiro e seguirão até o final de junho, em dois espaços no térreo do Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco.

Acesso aos números 1

O Portal da Transparência do governo federal registrou mais de 21,6 milhões de visitas, em 2016 – recorde de acessos desde a criação do site, em novembro de 2004.

Acesso aos números 2

O número é 32,5% maior que as 16 milhões de visitas do ano passado. De acordo com o relatório estatístico, a média mensal de acessos foi de mais de 1,8 milhão.

Inauguração do HUGV

A Universidade Federal do Amazonas anunciou que o início das atividades do novo Hospital Universitário Getúlio Vargas foi reprogramado para o próximo dia 13 de fevereiro.

Troca de emprego 1

Pesquisa da Randstad, multinacional holandesa de recursos humanos, diz que 24% dos brasileiros trocaram de emprego no 2º semestre de 2016.

Troca de emprego 2

O índice se aproxima da média global, de 22%. Desse total, 18% afirmaram estar na mesma função, porém em outra empresa.

Dívida de condomínio

O Superior Tribunal de Justiça decidiu: o prazo para cobrar dívidas de condomínio é de cinco anos.

Acontecimento na TV

‘Dois Irmãos’, romance do amazonense Milton Hatoum já está sendo considerado o primeiro grande acontecimento do ano na TV aberta brasileira.

De volta à ativa

O Ministério da Justiça e Cidadania selecionará policiais civis aposentados para a Força Nacional, como voluntários.

Venda de ingressos

A Amazon Best fechou para a venda dos ingressos do Festival de Parintins, de 2017 a 2021.

Presidente da OAB: ‘redistribua o quanto antes’

O presidente da OAB, Claudio Lamachia, afirma que o Supremo Tribunal Federal deveria redistribuir o processo da Lava Jato – que era relatado pelo ministro Teori Zavascki – imediatamente. Segundo Lamachia, a espera agrava o ambiente político.

Piloto do avião com ministro era muito experiente

Osmar Rodrigues, de 56 anos, era um piloto com muita prática. Com 8.800 horas de voo na carreira, viajou o equivalente a um ano inteiro sem parar. De acordo com relatos, Mazinho, como era conhecido o paranaense, era um piloto “extremamente experiente”.

Mais infos

13,1% foi o crescimento nas vendas da indústria farmacêutica brasileira, em 2016, somando R$ 85,35 bilhões, segundo levantamento realizado pela Interfarma, a associação que representa laboratórios farmacêuticos do País.

1,21% foi a queda do dólar comercial na semana, fechando, sexta-feira, em queda de 0,55%, cotado a R$ 3,182 na venda. É a segunda baixa seguida da moeda norte-americana. A sessão foi marcada pela posse de Donald Trump e incertezas

sobre a Lava Jato.