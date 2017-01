Coluna ‘Claro & Escuro’: Cenário para 2018 depende do desdobramento da crise

Manaus – As delações da Odebrecht no âmbito da operação Lava Jato e a ação contra a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornam o cenário para a eleição presidencial de 2018 um dos mais imponderáveis desde a redemocratização do Brasil. Mas, apesar das incertezas e da crescente rejeição da população à classe política, sentimento evidenciado nas eleições municipais, os partidos já começaram o processo de construção de candidaturas que consideram viáveis – e deflagraram as inevitáveis disputas que antecedem o pleito. Entre os líderes partidários, há o temor de que um nome de fora da classe política surja com força e repita o efeito Donald Trump. No campo da atual oposição, o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apontado como o único capaz de reunir a esquerda, mas a situação dele, réu em cinco ações penais, é incerta. Quem corre pela terceira via é o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que atravessa o País fazendo palestras em universidades, onde seu discurso crítico é bem recebido.

TCU vê superfaturamento de R$ 200 mi em aeroporto de Goiânia

Foto: Divulgação

Uma das obras nas quais a operação Lava Jato suspeita de pagamento de propinas pela Odebrecht, a construção do novo aeroporto de Goiânia, iniciada em 2005, foi superfaturada em R$ 211,6 milhões, segundo cálculo do Tribunal de Contas da União (TCU). O prejuízo é considerado por auditores da corte de contas um emblema da sangria causada pelo esquema de corrupção e desvios do qual a empreiteira se beneficiou.

Presença

O prefeito Arthur Neto conseguiu agregar até políticos de partidos que não o apoiaram na eleição. Chamaram atenção na cerimônia de posse do prefeito, a presença dos deputados estaduais Serafim Corrêa (PSB) e Ricardo Nicolau (PSD).

Apoio

Arthur Neto destacou o apoio do senador Eduardo Braga (PMDB) nesta nova trajetória. Com uma base de sustentação no partido governista, o prefeito espera ter facilidade no encaminhamento de projetos e ter acesso a recursos federais para tocar as demandas da infraestrutura de forma mais acelerada.

Entrosamento

Ainda na posse do prefeito, Arthur fez várias menções à importância da boa relação com os vereadores da Câmara Municipal de Manaus. A fala foi dita diretamente aos parlamentares que acompanhavam o discurso no palco do Teatro Amazonas, onde ocorreu a cerimônia.

Foto oficial

Ao final da cerimônia de posse, houve uma disputa de vereador para ocupar uma vaga ao lado do prefeito na foto oficial. Houve quem resistiu ao ceder o lugar, o que gerou certo empurra-empurra antes do clique final.

Cota parlamentar

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) publicou, em seu Diário Oficial, a Lei 437, de 23 de dezembro de 2016, estabelecendo que o valor mensal da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap) será de R$ 18 mil para cada um dos 41 vereadores.

Nota fiscal

Na lei fica determinada, ainda, que o valor a ser gasto com a Ceap deve ser comprovado por meio de nota fiscal ou recibo original, em primeira via, quitada e em nome do vereador. O documento não pode ter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas.

Varrição

O novo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), também deve adotar o uniforme de gari na sua gestão. No primeiro dia de trabalho efetivo, nesta segunda-feira, marcou para as 6h com o vice-prefeito e o secretariado uma ação de limpeza na cidade. “Vamos dar demonstração de humildade”, disse.

Após deixar penitenciária, prefeito eleito toma posse em município paulista

Dois dias após deixar a penitenciária, o prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), tomou posse na manhã de ontem. Lins ficou preso por cinco dias na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, e só foi solto, na última sexta-feira. Ele é investigado pela operação Caça-Fantasmas, na Câmara de Vereadores de Osasco, além da captação de dinheiro de parte do salário de assessores dos vereadores. Lins se entregou no dia 25, após retornar de uma viagem a Miami. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade a Lins e aos 14 vereadores também investigados sob condição de pagamento de fiança de R$ 300 mil.