Coluna ‘Claro & Escuro’: Governo teme potencial explosivo de ex-secretário

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O comentarista político da Globo News, Gerson Camarotti, informou, ontem, em seu blog, no site G!, que a exoneração do secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, Pedro Florêncio, gerou forte preocupação no governo do Estado. Segundo ele, o temor é que, fora do governo, Florêncio possa causar estrago ao revelar o ponto de vista dele sobre os recentes massacres em presídios de Manaus. Desde 1º de janeiro, o sistema prisional do Estado registrou fuga de 225, rebeliões e massacres, que resultaram em 64 mortes. Segundo, ainda, Camarotti, Florêncio é visto como uma espécie de “homem-bomba” por aliados do governador José Melo (PROS) e o governo federal já foi devidamente alertado do potencial explosivo do ex-secretário que teria avisado para interlocutores que não aceitaria ser responsabilizado pelos massacres nos presídios. O governo não informou oficialmente se Florêncio entregou o cargo ou se foi desligado da função por determinação de José Melo. Agente da Polícia Federal, Florêncio estava no comando da Seap desde outubro de 2015.

WhatsApp tem vulnerabilidade que permite interceptar mensagens

O aplicativo WhatsApp possui uma vulnerabilidade em seu sistema de segurança que pode permitir que o Facebook, proprietário do serviço, e outros portais interceptem mensagens codificadas entre os usuários, afirmou o jornal britânico ‘The Guardian’. A vulnerabilidade foi descoberta por Tobias Boelter, um pesquisador especializado em codificação da Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos. O Facebook negou.

Comércio sofre 1

Comerciantes de Manaus relataram à reportagem da Agência Brasil, órgão oficial de notícias do governo federal, queda no movimento após mortes em presídios.

Comércio sofre 2

De acordo com a Agência, na Rua Marechal, segundo alguns comerciantes, o movimento caiu em razão do medo da violência após as mortes em presídios e fugas de detentos.

Umanizzare na mira 1

A Polícia Federal pediu que o Governo do Tocantins cancele o contrato com a empresa Umanizzare – a mesma que administra presídios no Amazonas.

Umanizzare na mira 2

Segundo a Polícia Federal, a Umanizzare presta o serviço de forma irregular por não ter registro para exercer atividade de segurança privada fornecida pela PF.

Menos dívida

A redução da taxa básica de juros deve diminuir do custo de financiamento da dívida pública até R$ 75 bilhões, segundo cálculo do ex-diretor do Banco Central Carlos Thadeu de Freitas.

Choy contra-ataca 1

O presidente da OAB/AM, Marco Aurélio de Lima Choy, respondeu aos argumentos do governador José Melo de que a ação para tirar a Umanizzare dos presídios do Amazonas “é política e partidária”.

Choy contra-ataca 2

Contra os argumentos do governador, Choy disse que, como advogado, também já manejou ações contra o aumento de energia elétrica, contra o aumento de IPTU em Manaus e contra o aumento da tarifa de ônibus.

Sem mais regalias

O novo secretário de Administação Penitenciária do Estado, Cleitman Rabelo, disse que não pretende dar aos presos nada que não esteja previsto na Lei de Execução Penal e que não seja direito deles.

Mais agitação social

A marcha lenta da economia global está aumentando a agitação social pelo mundo, e o Brasil, com a piora no mercado de trabalho local, alimenta esse mal-estar, aponta relatório da Organização Mundial do Trabalho (OIT).