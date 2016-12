Coluna ‘Claro & Escuro’: Município entrega relatório sobre a gestão de Saúde

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou relatório de gestão com as informações sobre os avanços na Atenção Básica, incluindo as áreas de infraestrutura, atendimento e vigilância em saúde e qualificação profissional. Um dos pontos de destaque do relatório é a entrega de 53 obras na área da Saúde. A Prefeitura de Manaus é responsável, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Atenção Básica no município, que representa conjunto de ações de saúde que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. De acordo com o relatório, o número de equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) passou de 147 em 2012 para 228 até este ano. A Semsa também avançou no combate às doenças crônicas como hipertensão e diabetes, um dos principais problemas de saúde pública, com a implantação da avaliação Neuromotora do Pé Diabético em 130 unidades de saúde, do serviço de referência em Avaliação Vascular (UBS Nilton Lins) e implantação do Exame Dopller Vascular em unidades de saúde de referência.

Auditores da receita federal terão salário inicial de R$ 21 mil em 2019

O governo detalhou no último dia útil do ano o reajuste salarial de oito carreiras da administração federal. Auditores e analistas da Receita Federal terão aumento de 21,3% até 2019, além da criação de um bônus de eficiência que será pago de acordo com metas de produtividade. O salário inicial passará para R$ 18.296 já em dezembro (que será pago em janeiro) e R$ 19.211 a partir de janeiro de 2017. Em 2019, será de R$ 21.029.

O rigor da lei

Candidato a vereador não eleito nas últimas eleições, em Manaus, Klinger Evangelista está sendo cobrado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a prestar contas da campanha. Segundo oficial de Justiça, Klinger sofreu acidente de trânsito, foi operado e a previsão de alta é de seis meses. O juiz da 1ª Zona Eleitoral deu prazo de 72 horas, a partir da intimação, para que a documentação seja apresentada. O motivo: “o artigo ao qual se refere o postulante não permite dilação do prazo’.

Horários de plantão 1

Promotores de custódias terão que cumprir horários de plantão, segundo determinação do procurador geral em exercício Pedro Bezerra Filho. Na determinação, o procurador afirma que os promotores de custódia designados devem cumprir expediente semanal, de segunda a sexta-feira, no horário das 14h às 18h, e nos sábados, domingos, feriados e dias de ponto facultativo, no horário das 8h às 18h.

Gasto no fim de mandato

A prefeita de Jutaí, Marlene Gonçalves Cardoso (PROS), não reeleita neste ano, publicou na edição de ontem do Diário Oficial dos Municípios um termo para contratar a empresa de pequeno porte D. G dos Santos Lopes para reforma e ampliação de seis escolas em madeira e o Posto de Saúde Dona Alda pelo valor de R$ 986.757,88.

Dúvida na transição 1

A dois dias de deixar o cargo o prefeito de Borba, José Maria da Silva Maia, o ‘Baia’ (PSD), publicou no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas um decreto nomeando membros para a equipe de transição de governo.

Dúvida na transição 2

Formado por seis pessoas, a equipe terá três nomeados pelo prefeito eleito Simão Peixoto (SDD). A dúvida é se a equipe terá tempo de conhecer dados e informações necessários à elaboração e implementação do Programa da nova administração municipal.

Suspeito de assassinato

Preso desde agosto deste ano acusado do assassinato do líder estudantil Alexandre Cézar Ferreira, de 33 anos, em fevereiro, Ildecler Ponce Leão ingressou com um habeas corpus na última quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça. O habeas corpus está sendo analisado pela ministra Maria Thereza de Assis Moura.