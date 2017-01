Coluna ‘Claro & Escuro’: Mutirão não significa apenas soltar presos, diz Pascarelli

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Após reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, para tratar do ‘esforço concentrado’ para examinar processos de execuções penais dos presos, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Flávio Humberto Pascarelli Lopes, disse que, no encontro, que reuniu presidente de tribunais de todo o País, não foram discutidos somente os mutirões, mas, sim, uma “política mais duradoura”. “Isso não significa que vamos soltar presos. Vamos avaliar se as condições da prisão preventiva ou provisória permanecem”, explicou, acrescentando que o Estado começou um mutirão, nesta quinta, para acelerar a análise. Cármen Lúcia pediu aos presidentes dos Tribunais de Justiça de todo o País agilidade para examinar processos de execuções penais dos presos. A reunião de Cármen Lúcia com os desembargadores, que durou cerca de cinco horas, foi convocada em razão do massacre ocorrido, na semana passada, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus (AM), onde 56 presos foram mortos.

Rota da cocaína do Peru na Amazônia gera lucro de US$ 4,5 bi, diz SSP-AM

De acordo com reportagem do UOL, a atuação das facções criminosas na Amazônia, no tráfico de cocaína peruana para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, gera lucro de US$ 4,5 bilhões. O número tem como base relatório da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com base em dados fornecidos por secretarias de outros Estados e da Polícia Federal. É quase o orçamento de um ano do Estado do Amazonas.

Comida para quê? 1

Segundo o Sindicato dos Fazendários do Amazonas, o chefe da Casa Civil do Estado, José Alves Pacífico, chamou o vale-refeição de regalia.

Comida para quê? 2

Em reunião que não durou dez minutos, o Sindicato protocolou uma carta ao governador, José Melo, exigindo o retorno do vale-alimentação.

Segurança no TCE

Enquanto a população vive momentos de pânico com a crise na segurança, 35 policiais militares estão à disposição do Tribunal de Contas do Estado.

Primeiro em juros

Apesar da redução da taxa básica de juros (Selic), o Brasil se mantém no primeiro lugar do ranking mundial de juros reais.

Tecnologia velha

Em presídios do Amazonas, o bloqueio de celular, pago, não tinha eficácia pois era de tecnologia 3G e os presos usavam o 4G.

Condenado a 120 anos

Chefe de facção criminosa nos presídios do Amazonas, Gelson Carnaúba, é condenado a 120 anos de prisão pela morte de 12 presos, em 2002, no Compaj.

General na Funai 1

O general da reserva Franklimberg de Freitas foi nomeado diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai.

General na Funai 2

Franklimberg foi assessor de relações institucionais e chefe de Operações do Comando Militar da Amazônia.

Narcotráfico na prisão

Segundo a Human Rights Watch, em 2005, 9% dos presos no Brasil haviam sido detidos por narcotráfico. Em 2014, eram 28%.

Será o fim do foro

A maioria dos ministros do Supremo já se manifestou contra a foro privilegiado.

IR de professor

O projeto que isenta o Imposto de Renda do salário dos professores será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

Livros para presos

A presidente do Supremo Tribunal, Cármen Lúcia, recebeu do ministro da Educação, Mendonça Filho, doação de 40 bibliotecas para presídios.

Prefeito critica governador em projeto de lei

Ao justificar o projeto de lei enviado à Câmara para proibir a construção de presídios em Manaus, o prefeito Arthur Neto (PSDB-AM) diz que “resta claro o descontrole do Estado sobre o sistema prisional, a revelar falta de infraestrutura para garantir a segurança da população”.

Lula diz que será candidato outra vez ‘se necessário’

Réu em cinco processos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que será candidato outra vez “se necessário”. O PT tem esperança de que o STF garanta a Lula o direito de disputar a eleição de 2018, ainda que ele vire ficha suja, caso condenado em 2ª instância.