Coluna ‘Claro & Escuro’: Plano de Segurança prevê ação nos rios da Amazônia

Manaus – Novo Plano Nacional de Segurança Pública prevê a criação da Coordenadoria de Apoio ao Policiamento de Fronteira, dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, para atuar na malha fluvial da Região Amazônica, para apoiar as operações conjuntas da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e locais, com dados de inteligência, equipamentos e efetivo da Força Nacional. O objetivo é garantir o necessário apoio logístico com disponibilização de equipamentos, armamentos, viaturas e embarcações, com as respectivas tripulações, que possibilitem ações policiais, por policiais federais, inclusive na malha fluvial da Amazônia, onde está a maior extensão de fronteira com os países produtores de cocaína, com destaque para a tríplice fronteira do Brasil, Peru e Colômbia, no extremo oeste do Amazonas. O Plano prevê, para este ano, o aumento de 10% na quantidade de armas e drogas apreendidas. E de 15% na quantidade de armas e drogas apreendidas, em 2018.

Comissão aprova definição do custo amazônico para obras na região



A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aprovou, no final do ano passado, a definição do custo amazônico como índice diferenciado de custos adicionais, levando em conta dificuldades de deslocamento, transportes, comunicação e logística até as áreas ribeirinhas, a ser fixado em regulamento. O projeto inclui, também, que, a indicação de beneficiários do Minha Casa Minha Vida será dada prioridade de atendimento às famílias ribeirinhas da Região Amazônica.

Mais armas para a polícia

Projeto em tramitação no Senado diz que as armas apreendidas em operações policiais poderão vir a ser encaminhadas de forma permanente às Forças Armadas e destinadas às polícias Federal, Rodoviária e civis e militares de cada Estado.

Mais um aditivo

A Assembleia Legislativa do Estado publicou o 7º aditivo ao contrato com a empresa APC para serviços de manutenção com fornecimento de material: R$ 684.015,66, até julho.

R$ 223,34 no mês

O programa Bolsa Família vai pagar R$ 84,8 milhões, neste mês, para 379.727 beneficiários no Amazonas, o que dá uma média de R$ 223,34 para cada.

Auditoria nos presídios

O Tribunal de Contas da União avalia abrir uma auditoria sobre a gestão do sistema penitenciário brasileiro, a pedido do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas .

Ações trabalhistas

O Relatório Geral da Justiça do Trabalho revela que, em 2015, foram pagos mais R$ 17 bilhões em direitos aos que ingressaram com ações trabalhistas.

Violência se espalha

Os que diziam que “o melhor é que os presos se matem” se esqueceram de que a violência podia pular os muros prisões.

Falta transparência 1

O Ministério Público Federal denunciou o prefeito de Careiro (AM), Hamilton Villar, por falta de transparência na internet.

Falta transparência 2

De acordo com a denúncia , o portal mantido pelo município é incompleto e suas funcionalidades são insuficientes.

HUGV e os fungos

Por causa de fungos nos móveis e atraso na instalação de transformadores de energia, o novo HUGV só funcionará em fevereiro.

Alerta de tempestade

Mais de 300 cidades da Amazônia tiveram, ontem, alerta de tempestade, do Instituto Nacional de Meteorologia . Nenhuma no Amazonas.

Dengue Tech

Aprovada pela Anvisa, uma pastilha solúvel em água promete matar larvas do Aedes aegypti.

Janot trazer mais recursos da Lava Jato na Suíça

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, embarcou para a Suíça e pode voltar ao Brasil com a recuperação de mais recursos ligados às investigações da Lava Jato. Ele tem uma reunião, hoje, com o procurador-geral do

país, Michael Lauber.

Ex-governador critica condição de penitenciária

Responsável pelos presídios fluminenses até 2014, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral reclamou à Justiça Federal das condições em que têm sido feitas as reuniões com seus advogados, no presídio de Bangu, onde está preso, acusado de corrupção.