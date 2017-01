Coluna ‘Claro & Escuro’: População agora vira refém dos movimentos grevistas

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Mais uma vez Manaus ficou refém de um movimento grevista que, ao invés de provocar pressão a quem decide sobre suas reivindicações, no caso as empresas de ônibus, acaba causando prejuízos a quem nada pode fazer: indiretamente a todos os moradores da cidade e, diretamente, aos milhares de passageiros que utilizam o sistema público de transporte, que também são trabalhadores e até familiares dos grevistas. No Brasil, ao longo do tempo, os movimentos grevistas em setores que prestam serviços públicos – e aqui não se discute se as reivindicações são ou não justas – parecem ter sempre o intuito de usar toda a população ou parte dela como refém em suas negociações. Por isso, não conseguem o apoio popular e acabam provocando contra si, como ocorreu e ficou evidente, ontem, nas redes sociais, com milhares de declarações de antipatia. Estes movimentos precisam buscar novas formas de manifestar suas reivindicações levando em conta que os usuários do transporte, do sistema de saúde e da segurança pública, por exemplo, não são os culpados.

Base de cálculo do IPTU poderá vir a ser revista periodicamente

A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) deverá ser revista periodicamente até o final do primeiro ano do mandato dos prefeitos. É o que diz um projeto de lei no Senado, que insere na Lei de Responsabilidade Fiscal dispositivo que determina a revisão e a atualização periódica da base de cálculo do IPTU, o que retirará parte do peso político que recai sobre os prefeitos e os vereadores.

Sem taxa em colégio

O Ministério Público indeferiu pedido de pais de alunos para manter a cobrança de taxa pela Associação de Pais e Mestres da Escola da Polícia Militar, Unidade 8, em Manaus.

Amazonastur na mira

O Ministério Público apura denúncia de irregularidades na contratação, pela Amazonastur, da Opium Promoções, para lançamento do Roteiro Integrado Amazonas, Rio e Bahia.

Repúdio na Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto (PHS), manifestou repúdio à greve dos rodoviários, que chamou de “gesto de irresponsabilidade do Sindicato”.

Greve de policiais 1

Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em diversas ocasiões, contrário a greves de policiais civis, militares e federais.

Greve de policiais 2

Os ministros têm condenado os movimentos, sob a argumentação de que representam risco para a segurança pública e para a manutenção da ordem.

Imagens de adolescentes

Tramita na Câmara dos Deputados proposta que autoriza a divulgação de imagens e informações de maiores de 14 anos que cometem crimes graves. A divulgação, hoje, é crime, punido com multa de três a 20 salários, além da apreensão da publicação.

Contra de contas

Inquérito Civil do Ministério Público Estadual, no município de Coari (AM), investiga o Bradesco por “insistência em manter sigilo de contas bancárias mantidas pelo poder público municipal.

Pedido de exoneração

No Diário Oficial do Estado, o coronel Augusto Sérgio Farias Pereira não foi exonerado, mas pediu exoneração do comando geral da Polícia Militar.

Licitação milionária

A Seduc publicou convite para manifestação de interesse na construção milionária do seu Centro de Mídias.

Prosamim transferido

O Estado transferiu da Seinfra para a Secretaria da Região Metropolitana o contrato do Prosamim.

Sérgio Fontes: é preciso atacar o tráfico nas fronteiras

Após reunião, em Brasília, ontem, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, disse, em relação à crise nos presídios, que “se você não atacar o tráfico de entorpecente, você não corta a fonte que fomenta o crime organizado”.

Seria ‘burrice’ gerar sentimento de revolta no povo

O prefeito de Manaus disse que não irá ceder a pressões dos rodoviários e das empresas para o reajuste da tarifa de ônibus. “Seria burrice deixar de recolher o lucro do dia e mais ainda por gerar o sentimento de revolta na população”, completou o prefeito.