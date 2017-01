Coluna ‘Claro & Escuro’: Shopping do crime nas penitenciárias de Manaus

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O pedido de intervenção federal nos presídios do Amazonas por parte da Procuradoria Geral da República (PGR), se concretizado, fará uma devassa na poeira embaixo do tapete que esconde a real prestação dos serviços contratados entre a Umanizzare e a antiga Conap com o governo do Estado. A empresa que faz a gestão do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) joga a atribuição da atividade fim para o Estado e o governo empurra a batata quente para a empresa.

O certo é que o descontrole era geral, como aponta o balanço da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), que relata a apreensão de 1.285 objetos ilícitos durante as revistas entre janeiro e dezembro de 2016. Entre os itens estavam 360 estoques e facas, 316 carregadores de celular, 202 celulares, 109 chips de celular, 78 garrafas de bebidas alcoólicas, 70 baterias de celular, 65 ferramentas diversas, 38 porções de drogas, 30 cartões de memória e pen drives, três armas de fogo e outros 14 itens diversos. Um verdadeiro shopping do crime na cadeias.

Polêmica campanha de trânsito é retirada de várias cidades

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou nesta quinta-feira, que cartazes da campanha ‘Gente boa também mata’ foram retirados de várias cidades do País e serão substituídos por outros, sem imagens de pessoas. De acordo com a secretaria, os filmes e outras peças da campanha vão continuar a ser veiculados sem alterações.

Para Melo responder

O governador precisa explicar: enquanto José Melo autoriza o pagamento de indenizações para as famílias de presos mortos nos presídios, a família do delegado de Coari, que desapareceu após troca de tiros com traficantes durante investigações, segue sem receber indenização.

R$ 216 mil em 4 meses

O jornal O Estado de S.Paulo publicou reportagem, ontem, com o título: Mesmo afastada, desembargadora do Amazonas recebeu R$ 261 mil em quatro meses. A publicação se refere à desembargadora Encarnação das Graças Salgado, alvo da operação La Muralla 2 por suspeita de ligação com a facção FDN.

‘Acidente pavoroso’ 1

Pegou mal a fala do presidente da República, Michel Temer, de que o massacre que ocorreu nos presídios de Manaus foi um “acidente pavoroso”. Isto porque acidente é um acontecimento casual, inesperado. Não foi o caso da chacina.

‘Acidente pavoroso’ 1

O plano da facção autodenominada Família do Norte (FDN) de eliminar integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) era de conhecimento da Polícia Federal desde outubro de 2015.

‘Acidente pavoroso’ 1

Só depois do massacre, na segunda-feira (2), o governo liberou recursos para a transferência de detentos para presídios federais. Vale lembrar que a Polícia Federal, é claro, está subordinada ao governo.

Testa de ferro

Uma casa malconservada em uma região modesta de Fortaleza é o endereço de Arleny de Oliveira Araújo, diretora financeira da Umanizzare, empresa que administra o Compaj.

Funk

A facção criminosa Família do Norte (FDN) criou até um funk para “comemorar” a chacina de 56 detentos.

Secretariado

O prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice Marcos Rotta vão anunciar, nesta sexta-feira à tarde, os nomes dos novos secretários municipais. O anúncio será no Paço Municipal e deve contemplar alguns nomes adiantados pelo DIÁRIO.

Irmão de Garotinho ganha vaga na Câmara

Nelson Nahim Mateus de Oliveira (PSD-RJ), irmão do ex-governador do Rio Anthony Garotinho, tomou posse na Câmara como deputado federal. Oliveira era suplente parlamentar e assumiu o mandato no lugar de Indio da Costa, também do PSD fluminense, que se licenciou.

Cunha pede ao STF a anulação de sua cassação

O ex-deputado federal Eduardo Cunha entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a anulação da decisão da Câmara dos Deputados que cassou o peemedebista. Os advogados também querem a restituição do cargo.