Coluna ‘Claro & Escuro’: Sifam: decreto retoma jornada sem o ticket para a limentação

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Sindicato dos Fazendários do Amazonas (Sifam) informou, nessa segunda-feira (9), que um Decreto do governador José Melo, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, anulou dois artigos do Decreto 36.880, de 28 de abril de 2016, que reduziu para seis horas a carga horária do funcionalismo estadual. No ano passado, quando reduziu a carga horária, o governo cortou o vale-alimentação dos servidores, sob a alegação de que a medida era para reduzir custos. No último Decreto, o governo não dá informações se vai voltar a conceder o benefício do vale-alimentação.

O presidente do Sifam, Emerson Queirós, disse que vai apresentar, nesta terça-feira (10), uma reivindicação ao governo para atualizar o valor do vale-alimentação dos servidores. “A jornada foi reduzida para que o Estado do Amazonas economizasse com o ticket, conforme o anunciado na época. Agora, volta a jornada praticada anteriormente, mas sem citar se o ticket também vai retornar e sob qual valor”, informou. Na redução da carga horária dos servidores o governo previu uma economia anual de R$ 60 milhões.

Ibama embarga 2.155 hectares de áreas degradadas ao longo da BR-319

O Ibama embargou 2.155 hectares de áreas degradadas na floresta amazônica ao longo da BR-319. A operação foi realizada com o objetivo de combater desmatamentos e queimadas no entorno da rodovia. Os 48 locais identificados equivalem a aproximadamente 2.200 campos de futebol. Foram aplicados autos de infração que totalizam R$ 275 mil. A estimativa é que o valor de multas ultrapasse R$ 1 milhão após o encerramento da ação.

Convicção abalada 1

O juiz de Execuções Penais do Amazonas, Luís Carlos Valois, disse ao Metro Jornal que sua capacidade de ver o preso como um ser humano está abalada.

Convicção abalada 2

“Vi monstros. Minha fé no ser humano, em geral, está debilitada, e preciso recuperá-la”, afirmou.

Convicção abalada 3

O juiz viu dezenas de cadáveres serem retirados do presídio pelo Instituto Médico Legal (IML).

Contrato suspenso 1

Em 2005, o Ministério Público Federal e a OAB suspenderam, na Justiça, o contrato da empresa que geria os presídios no Ceará.

Contrato suspenso 2

Na ação, justificaram que a execução penal e a gestão de unidades prisionais são atividades que cabem ao Estado, não podendo ser terceirizadas.

Contrato suspenso 3

Em 2008, a administração das três unidades carcerárias voltou para as mãos do poder público.

Assiduidade no Senado 1

Segundo o Congresso em Foco dos senadores do Amazonas, Vanessa Grazziotin (PCdoB) foi a mais assídua, em 2016.

Assiduidade no Senado 2

O menos assíduou foi Omar Aziz (PSD), com 27 faltas em 91 sessões, 25 justificadas.

Salário de R$ 180

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou aumento de 50% no salário-mínimo, que sobe para 40.638 bolívares ou R$ 180.

Contas no vermelho 1

A Previdência Social tem as contas no azul em apenas 60 municípios brasileiros.

Contas no vermelho 2

Nada menos que 98,9% das localidades terminaram 2015 com saldo negativo.

Vaga de desembargador

O Ministério Público abriu inscrições para a vaga de desembargador. Seis comporão lista ao Tribunal para a formação de lista tríplice que será encaminhada ao governador.

Fontes justifica pedido de forças federais ao Estado

O secretário de Segurança do Estado, Sérgio Fontes, justificou o pedido de forças federais dizendo que os meios até agora empregados têm se mostrado insuficientes porque a crise permanece e a tropa, especialmente da Polícia Militar, está cansada.

Bolsonaro volta a criar polêmica na internet

Possível candidato a presidente do Brasil, o deputado federal Jair Bolsonaro disse que cadeia não é colônia de férias. “Se ele não quer ir para lá, é só não roubar, não sequestrar e não matar, é muito simples”, disse ele, em vídeo, que viralizou na intertnet.