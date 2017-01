Coluna ‘Claro & Escuro’: Temer reunirá cúpula para avaliar crise no Amazonas

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O presidente Michel Temer convocou reunião do núcleo institucional do governo para esta quinta-feira, pela manhã, no Palácio do Planalto, para tratar da crise do sistema prisional e em especial do massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Nos últimos dias, a pressão para que o presidente fale pela primeira vez sobre o episódio tem crescido cada vez mais. A reunião contará com a participação de representantes da Casa Civil, dos ministérios da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e Transparência, além de integrantes da Advocacia Geral da União, do Gabinete de Segurança Institucional e da Polícia Federal. A estratégia da cúpula do governo é ressaltar que o massacre ocorrido em Manaus não ocorreu em razão de uma possível omissão do governo federal. Seguindo essa orientação, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, escalado por Temer, deu declarações neste sentido.

Papa Francisco faz orações a mortos em presídios em Manaus

O papa Francisco fez orações pelas vítimas da rebelião no presídio de Manaus na primeira audiência geral de 2017, realizada ontem. Ao todo, 56 pessoas morreram no Complexo Penitenciário Anísio Jobim após a rebelião e quatro morreram na Unidade Prisional do Puraquequara. “Exprimo dor e preocupação pelo que aconteceu. Convido a todos para rezar pelos mortos, pelos seus familiares, por todos os detentos daquele presídio e por aqueles que lá trabalham”, disse o pontífice nas mensagens finais da audiência.

Flores

O governador José Melo está enviando uma coroa de flores para cada uma das famílias dos mortos na chacina do Compaj e da UPP. São cravos brancos e amarelos, com uma faixa branca contendo os dizeres: ‘Do Governo do Estado do Amazonas/Seas’.

Estado omisso

Relatório produzido pelo Ministério da Justiça já apontava, em dezembro de 2015, que os presos se “autogovernam” nos presídios amazonenses e que a ação da administração penitenciária no Estado é “bastante limitada e omissa diante da atuação de facções criminosas”. O documento menciona forte disputa entre facções.

Indenização 1

O pagamento de indenização para as famílias dos mortos nas penintenciárias de Manaus vai sair caro para o contribunte do Amazonas, que assumirá o prejuízo pela perda de controle do sistema prisional do Estado.

Indenização 2

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Amazonas em ofício encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça propõe que a indenização seja paga pela Umanizzare e não pelo governo do Estado, ou seja, evitar que a sociedade pague a conta.

Ações

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) terá muito trabalho pela frente, diante das ações que devem ser movidas contra o Estado pela chacina. A começar pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM).

Liminar

A ação da OAB foi recepcionada pela juíza federal Marília Gurgel em regime de plantão que concedeu 72 horas para que o Estado do Amazonas se manifeste antes da apreciação da medida liminar solicitada pela entidade.

Liminar

O prefeito Arthur Virgílio Neto deverá encaminhar, nos próximos dias, em regime de urgência, para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) um projeto de lei para proibir a construção de novos presídios no perímetro urbano da capital.

Ministro aponta ‘série de erros’ no sistema prisional

“O que é possível afirmar é que uma série de erros ocorreu. Senão, não teria ocorrido o que aconteceu”, disse o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre a chacina e disse, ainda, que foi constatada a presença de armas de grosso calibre e o uso de celulares à vontade.

Carmen Lúcia quer criar cadastro nacional de preso

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, quer criar o cadastro nacional de presos, individualizado, com a situação processual e as informações sobre há quanto tempo está preso, há quanto tempo aguarda julgamento.