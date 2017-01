Coluna ‘Claro & Escuro’: Vaga de desembargador será disputada por 12 membros

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O Conselho Superior do Ministério Público divulgou a lista de membros do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) candidatos à vaga de desembargador reservada constitucionalmente ao MP-AM. São 12 os inscritos, sendo seis procuradores e seis promotores de Justiça. Da classe dos procuradores estão inscritos Antonina Maria de Castro do Couto Valle, Francisco das Chagas Santiago da Cruz, Hamilton Saraiva dos Santos, Jussara Maria Pordeus e Silva, Nicolau Libório dos Santos Filho e Mauro Roberto Veras Bezerra. Os promotores inscritos são Carlos Fábio Braga Monteiro, Lucíola Honório Valois Coelho da Silva, Mário Ypiranga Monteiro Neto, Otávio de Souza Gomes, Paulo Stélio Sabbá Guimarães e Walber Luís Silva do Nascimento. Todos os membros ativos do MP-AM são eleitores do processo e poderão votar. Os seis candidatos mais votados comporão lista que será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que elegerá lista tríplice, que será encaminhada ao governador do Estado para escolha.

Urucu fez 30 anos de exploração de petróleo na região Amazônica

Já se passaram 30 anos desde que o petróleo jorrou pela primeira vez do poço pioneiro Rio Urucu número 1, que deu origem à Província Petrolífera de Urucu, no Amazonas, maior reserva provada terrestre de óleo equivalente (petróleo e gás natural) do País. Em outubro, o complexo registrou a produção de 35.387 barris de petróleo por dia e 13,9 milhões de metros cúbicos de gás natural, além de 1,2 tonelada de GLP, o equivalente a 112 mil botijões de gás de cozinha.

Propaganda milionária

No Decreto que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal do desembolso para 2017, o governo do Amazonas prevê “iniciais” R$ 41 milhões para publicidade e propaganda.

Florêncio pediu para sair

De acordo com publicação em Diário Oficial do Estado, o ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado, Pedro Florêncio, não foi exonerado, mas pediu para sair.

Parintins na espera

A Secretaria de Estado de Infraestrutura suspendeu, por motivo de ordem técnica, o contrato da Tercom para recapeamento asfáltico de Parintins.

Crise na segurança

Governistas espalharam que o coronel Augusto Pereira foi afastado do comando-geral da Polícia Militar por atuar com “apatia” na crise do sistema prisional. E ele não gostou.

Estresse de campanha

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), informou, ontem que fez um check-up médico e que “tudo não passou de estresse resultante da sua 13ª campanha eleitoral”.

Doações na mira

O Ministério Público do Estado investiga possíveis doações irregulares de imóveis municipais a secretários, vereadores e outras pessoas, em Nova Olinda do Norte, autorizadas pela Câmara e sancionados pelo prefeito.

Presos tomam posse

Cinco vereadores reeleitos presos pela operação Pecúlio, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, vão tomar posse do mandato, nesta quarta-feira, às 10h, de acordo com a Câmara do município.

Cobrança de R$ 12,5 mi 1

Entre as intimações extrajudiciais publicadas pela Procuradoria Geral do Estado está a cobrança de R$ 12,5 milhões do ex-prefeito Hamilton Fermin, de São Paulo de Olivença (AM).

Cobrança de R$ 12,5 mi 2

Há dois anos, Fermin foi condenado pela Justiça Federal no Amazonas a sete anos de reclusão e um ano e sete meses de detenção, pelos crimes de desvio de verba pública para proveito próprio e pela não prestação de contas de recursos.

Xampu, sabonete e escova de dente a morador de rua

A gestão do prefeito de São Paulo (SP), João Doria (PSDB), anunciou que irá distribuir kits de higiene aos moradores de rua que procurarem os abrigos da cidade, com creme dental, escova de dente, sabonete, xampu e desodorante, para recuperar a “dignidade” das pessoas.

Crise nas prisões leva governadores a Michel Temer

Um encontro entre o presidente Michel Temer e os governadores está previsto para hoje no Planalto. Na ocasião, os chefes dos executivos estaduais deverão assinar os compromissos estabelecidos no Plano Nacional de Segurança Pública.