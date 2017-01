Coluna ‘Claro & Escuro’: Venda das distribuidoras deverá ser feita este ano

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Avenda das seis distribuidoras de energia do grupo Eletrobras deve ser consolidada no segundo semestre deste ano, após o processo de enxugamento da controladora, que tem nos seus planos também se desfazer das participações minoritárias em várias empresas. A venda das distribuidoras já foi aprovada pela assembleia geral da companhia. A medida também deve melhorar o sistema de distribuição e favorecer o consumidor, pois as empresas privatizadas deverão ter a ampliação dos investimentos amarrados nos futuros contratos de concessão, além do esforço em reduzir as perdas com desvio de energia, o que encarece o custo total do setor. Só com as distribuidoras, a empresa espera deixar de gastar o equivalente a R$ 2 bilhões por ano. O primeiro reforço no caixa da Eletrobras virá em fevereiro, de R$ 1,2 bilhão, resultado da venda da Celg, distribuidora de Goiás, que foi a leilão, além de vários imóveis e em um Plano de Demissão Voluntária (PDV), o que pode resultar no corte de 2,4 mil pessoas, e outro de aposentadoria incentivada, pois cerca de 35% do pessoal tem idade para se aposentar.

Agenda cheia

Faltam exatos 10 dias para a abertura da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado (ALE) que terá uma agenda cheia no começo do ano. A pauta não deve dar sossego ao governo, mesmo em maioria na Casa, com as pautas bombas que devem estar no colo dos parlamentares.

Afeam

Uma das primeiras medidas é dar continuidade ao processo de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para apurar a aplicação de R$ 20 milhões em um fundo desconhecido.

Superfaturamento

A outra pauta bomba recai sobre o sistema prisional do Estado, que deve ser alvo de pedido de CPI, após o total descontrole do governo e as suspeitas de superfaturamento nos contratos com as gestoras das penitenciárias.

Eficiência

Integrantes da comitiva liderada pelo prefeito Arthur Virgílio à Colômbia, para conhecer a operação do Bus Rapid Transit (BRT) de Bogotá, os vereadores Chico Preto (PMN) e Rosivaldo Cordovil (PTN) destacaram a eficiência e a qualidade do transporte coletivo local.

Pontualidade

Concessionária local, a Transmilenio opera em um centro tecnológico que acompanha os ônibus e permite que o usuário saiba exatamente o horário de cada ônibus.

Dois Irmãos

Sobre a minissérie ‘Dois Irmãos’, adaptada do romance do amazonense Milton Hatoum, o crítico do Estadão Luiz Zanin Oricchio disse que o livro de 2000 “foi premonitório, enquanto a versão para a TV bebe direto no desalento nacional contemporâneo”. Para Zanin, a obra falou do País e da “utopia falhada de grande nação multiétnica, sensual e feliz”.

Liderança

Iranduba foi o município que registrou o pior saldo de empregos, em 2016, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Foram perdidos 435 postos de trabalho com carteira assinada.