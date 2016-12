Com vitória histórica nas eleições municipais, PSDB terá 804 novos prefeitos empossados

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O melhor resultado do PSDB na história das eleições municipais será coroado, neste domingo, com as posses dos 804 prefeitos eleitos pelo partido em todos os Estados do País.

Entre eles, estão sete tucanos que administrarão capitais. Além dos reeleitos Arthur Virgílio Neto (Manaus), Firmino Filho (Teresina), Rui Palmeira (Maceió) e Zenaldo Coutinho (Belém), o PSDB terá as gestões inéditas de João Doria (São Paulo), Nelson Marchezan Jr. (Porto Alegre) e Dr. Hildon (Porto Velho). A partir de 2017, o PSDB será o partido que governará o maior número de capitais no Brasil.

Além das capitais, a legenda comandará 21 municípios com mais de 200 mil eleitores, o que faz do PSDB o partido que administrará o maior número de cidades grandes do País.