Começa período de propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV

Por Álisson Castro / Diário do Amazonas

Manaus – Começa nesta sexta-feira (26) a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na televisão destinada aos candidatos a prefeito e vereador nas eleições de outubro. A propaganda segue até o dia 29 de setembro.

Em Manaus, a propaganda para os candidatos a prefeito será veiculada, de segunda a sábado, em dois blocos de dez minutos cada, das 6h às 6h10 e das 11h às 11h10 nas emissoras de rádio, e das 12h às 12h10 e das 19h30 às 19h40, na TV. As inserções serão veiculadas em tempos de 30 segundos e, excepcionalmente, de 60 segundos para prefeito e vereador, todos os dias da semana, em um total de 70 minutos diários, distribuídos ao longo da programação.

De acordo com sorteio realizado pela Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no último dia 19, o candidato a prefeito Henrique Oliveira (SDD) será o primeiro a apresentar a propaganda eleitoral, hoje. Ele terá 25 segundos disponíveis.

O segundo candidato a apresentar sua propaganda eleitoral será José Ricardo (PT), seguido por Serafim Corrêa (PSB), Marcelo Ramos (PR), Queiroz (PSOL), Luiz Castro (Rede), Hissa Abrahão (PDT), Silas Câmara (PRB) e Arthur Neto (PSDB). No dia seguinte ao primeiro programa, quem se apresentou por último será o primeiro a se apresentar e quem foi o primeiro será o último e, assim, sucessivamente.

Arthur Neto terá o maior tempo de propaganda com três minutos e 41 segundos de duração de programa eleitoral.

Segundo Ruy Melo, um dos coordenadores da Comissão de Fiscalização da Propaganda do TRE-AM, as inserções serão distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5h e as 24h, na proporção de 60% para candidatos a prefeito e 40% para candidatos a vereador.

“Para evitar que algumas coligações sejam beneficiadas e apareçam mais em horários nobres do rádio e TV, a distribuição é realizada por meio de um sistema que distribui as inserções ao longo do dia”, explicou Melo.A lei proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos.