Começa a sessão que pode caçar a presidente da República, Dilma Rousseff. Acompanhe ao vivo

Com informações de agências / Diário do Amazonas

Brasília – Senadores do Congresso Nacional começaram, às 10h15 (hora de Manaus), a sessão de votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para confirmar a cassação da presidente serão necessários pelo menos 54 votos do total de 81 senadores.

A sessão começou com a leitura do relatório resumido da sessão das alegações finais de defesa e acusação pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowsk. Dois senadores de cada lado poderão usar a palavra por cinco minutos, cada. Em seguida, a sessão passa à votação. Cada senador votará pelo sistema eletrônico com os votos aparecendo no painel principal do plenário.

A sessão está sendo transmitida pela TV Senado e retransmitida pela TV DIÁRIO – RECORD NEWS MANAUS (Canal digital aberto 36.1 e canal 23 NET). Acompanhe:

Partidários pró-impedimento já cantam vitória. O ministro chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou, pela manhã, que já são garantidos entre 60 e 61 votos a favor da cassação. Do outro lado, partidário da presidente afastada confirmam a pouca crença de uma mudança da situação. “ Ontem, algumas declarações públicas de alguns senadores tiraram um pouco essa nossa esperança de reverter (a situação), mas vamos esperar o que o painel (do plenário) vai apresentar”, declarou a senadora Vanessa Grazziotin (PC do B), uma das mais fervorosas defensoras de Dilma Rousseff.

O presidente interino, Michel Temer, infornou que vai dar uma entrevista coletiva assim que o resultado da votação for concluído. E ainda, no caso do impeachmente for aprovado, terá de tomar posse como presidente ainda hoje porque partirá para a China onde participará da reunião do G-20, o grupo dos país mais ricos do Mundo.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski tratou do roteiro para o dia final do julgamento ao reabrir os trabalhos, por volta das 10h30, pouco antes de conceder a palavra para as argumentações finais e debates entre os advogados de acusação e defesa. As informações são da Agência Senado.

Lewandowski não chegou a definir o exato horário da etapa de votação, definindo para as 10h. Deixou claro, contudo, que a intenção era usar o tempo que for necessário, até a madrugada de hoje, para que os senadores se manifestassem, por até 10 minutos cada um, sobre o objeto da acusação.

Logo depois de anunciar que o desfecho do processo será na quarta-feira, com a manifestação do voto de cada senador, o ministro concedeu a palavra para a advogada de acusação, Janaína Paschoal. Com ela teve início o período de debates orais entre a defesa e a acusação, cada um dispondo de uma hora e meia para se manifestar.