Comunidade acadêmica oferece serviços gratuitos neste sábado

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – Neste sábado (17), das 8h às 12h, alunos, professores e parceiros oferecem serviços gratuitos como corte de cabelo e design de sobrancelha; orientação jurídica e de economia doméstica; coleta de sangue, avaliação física, medição de glicemia e pressão arterial; além de confraternização com idosos e crianças à comunidade em geral, na sede da Faculdade DeVry Martha Falcão (Rua Natal, n°300 – Adrianópolis).

A ação faz parte da VII Mostra de Responsabilidade Social DeVry Brasil. Na ocasião, alunos voluntários e professores realizarão atividades com idosos da Fundação Dr. Thomas e crianças do Grupo de Apoio às Crianças com Câncer do Amazonas (GAAC-AM) com café da manhã e atividades lúdicas como bingo e contação de histórias. As instituições receberão ainda doações de material arrecado pelos alunos durante a Semana de Responsabilidade Social.

A atividade conta com parceiros institucionais como Hemoam, Senac e Body Fitness, que também estarão presentes no evento, que é creditado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A instituição promove a Semana de Responsabilidade Social desde 2005 entre as 600 instituições de ensino superior (IES) particulares associadas no País.

Serviço

O Quê: Vii Mostra de Responsabilidade Social Devry Brasil

Quando: 17/09

Onde: Faculdade Devry | Martha Falcão (Rua Natal, N° 300 – Adrianópolis)

Horário: 8h Às 12h

Contato para informações: (92) 98198-8147