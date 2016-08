Concurso para Procurador da República tem vagas para o Amazonas

Por Laís Motta / Diário do Amazonas



Manaus – O edital do 29º concurso público para o cargo de Procurador da República, que oferta 82 vagas para vários Estados o Brasil, foi lançado nesta segunda-feira (29), no Diário Oficial da União (DOU). Para o Amazonas, são previstas três vagas. O edital não informa o salário oferecido. Inscrições podem ser realizadas por meio do site do Ministério Público Federal. Prova está prevista para novembro.

As 82 vagas são para as unidades das Procuradorias da República do País. No Amazonas, as três vagas são para a unidade que fica em Manaus. Também há vagas para Estados vizinhos do Amazonas, como Roraima, Rondônia e Pará.

O número de vagas e as localidades indicadas no edital estão sujeitos a modificações em decorrência da nomeação dos candidatos aprovados em concursos anteriores, como o 28º concurso público para o cargo de Procurador da República.

O candidato precisa ser bacharel em direito e ter três anos de atividade jurídica.

Inscrições

A inscrição preliminar será realizada, após o pagamento da taxa de inscrição, nas Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal e também nas Procuradorias da República nos Municípios relacionadas no edital.

O candidato deve acessar o site do Ministério Público Federal , preencher o formulário de pré-inscrição, confirmar o envio do formulário e imprimir a guia de recolhimento (GRU) do valor da taxa, que custa R$ 250. As inscrições serão abertas amanhã e seguem até 28 de setembro.

O concurso terá prova objetiva, provas subjetivas, prova oral e avaliação de títulos. A prova objetiva está prevista para 16 de novembro. O resultado final está marcado para 11 de setembro de 2017 e a posse dos aprovados em 6 de novembro do ano que vem.