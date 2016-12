Confira a programação das festas de fim de ano pela cidade

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Para quem está planejando passar a virada do ano em alguma festa aberta e gratuita pela cidade, é bom conferir as atrações. O Réveillon da Ponta Negra é o carro-chefe, mas tem mais opções nas zonas Leste e Sul.

Além das três festas de Réveillon promovidas pela Prefeitura de Manaus em diferentes zonas da cidade, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) apoiará, também, as festas no Residencial Viver Melhor, zona Norte, e da Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste.

A virada do ano no Residencial Viver Melhor terá atrações musicais de diversos ritmos. Abrindo a festa, às 20h, o cantor Éder do Arrocha fará a alegria dos moradores com sucessos do arrocha e também do bolero. Em seguida, a banda Marrakesh comandará o palco com axé e sertanejo. E a meia-noite a banda também será responsável pela contagem regressiva da chegada do ano novo.

Após a virada, será a vez do Grupo de pagode Senti Firmeza, agitar a festa até às 2h, que é quando a Banda de forró Gata Cobiçada sobe ao palco encerrando a programação de Réveillon do Residencial Viver Melhor às 4h.