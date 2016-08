Conselho da APA Tarumã-Ponta Negra articula limpeza em comunidade da zona rural

Com informações de assessoria /Diário do Amazonas

Manaus – O Conselho Consultivo da APA Tarumã-Ponta Negra articulou inclusão da comunidade Nova Esperança, situada na margem direita da APA, no calendário de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp). A partir desta terça-feira (30), o trabalho terá início com um grande mutirão de retirada de resíduos da comunidade.

A articulação foi resultado da programação de atividades de sensibilização e envolvimento comunitário, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com um mês dedicado às ações nas comunidades existentes às margens do Igarapé do Gigante, na zona urbana, e às margens do Igarapé do Tiú, na zona Rural.

A comunidade Nova Esperança possui 90 famílias, que são remanescentes de assentamentos agrícolas, estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na APA. Após o mutirão, o trabalho prosseguirá na quarta-feira, 31, com uma ação de sensibilização realizada pela Semulsp. A estratégia será a de realizar a retirada semanal dos resíduos tanto pelo acesso terrestre (Ramal da Cooperativa, no período de vazante) e pela via fluvial (Rio Tarumã-Açu, durante a cheia).

“Nesse momento já está havendo a estratégia de instalação de pontos de coleta na comunidade, que até então não contava com lixeiras, sendo os resíduos descartados de forma aleatória por todo o perímetro da comunidade, indo direto para o Rio Tarumã”, explica a presidente do Conselho, Angeline Ugarte.

Ainda segundo Angeline, a partir desta nova realidade, muda o cenário na comunidade. “Os moradores, com assento no conselho, se sentiram muito alegres e incluídos nas discussões sobre a APA e dispostos a participar das atividades propostas, uma vez que estão comprometidos com a conservação dos ecossistemas daquela região, ainda muito ricos em termos de fauna e flora”, avaliou Ugarte.

O aposentado Dário Duarte, morador e representante da comunidade Nova Esperança no conselho, está entusiasmado com a mudança. “Vindo para as reuniões, percebo que as pessoas falam de educação ambiental apenas para as crianças, mas não é bem assim, os adultos precisam e muito participar de processos educativos”, afirmou ele.

Paralelamente, o conselho desenvolverá em parceria com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) um projeto de estímulo a boas práticas de usos do solo, com a finalidade de envolver a comunidade em idade escolar e adulta na produção de canteiros agroecológicos.

“A comunidade vai aprender a diminuir práticas danosas ao solo, a exemplo do uso de agrotóxicos em seus cultivos familiares, aprendendo técnicas orgânicas e possibilitando o consumo de hortaliças mais saudáveis até para o uso na merenda da escola local”, afirmou Angeline Ugarte.