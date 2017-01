Contribuinte já pode quitar IPTU e IPVA 2017

Laís Motta / portal@d24am.com

Manaus – Com dois dos mais pesados impostos já disponíveis para pagamento, o consumidor de Manaus deve analisar a oportunidade de quitar os tributos à vista. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já podem ser pagos pelos contribuintes, com a emissão das guias disponíveis nos sites dos órgãos.

A guia de pagamento do IPTU 2017 pode ser consultada e impressa no site da Semef Atende (http://semefatende.manaus.am.gov.br). Neste ano, há mais de 533,8 mil imóveis tributáveis, em Manaus. Se preferir, o contribuinte poderá imprimir as guias no posto da Semef Atende, na Rua Japurá, Centro, ou nos postos do Pronto-Atendimento ao Cidadão (PAC).

Quem optar por pagar a cota única do IPTU, ou seja, à vista, terá desconto de 10%. Para isso, é necessário estar sem débitos com o fisco municipal até dezembro de 2016. Os impostos não terão descontos para pagamentos parcelados. A primeira parcela vence dia 15 de março.

A tabela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2017 também já está disponível no site da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), no endereço www.sefaz.am.gov.br. Neste ano, 623 mil veículos compõem a frota tributável.

As regras para pagamento não foram alteradas, podendo o proprietário se regularizar pagando à vista com 10% de desconto ou parcelando em até três vezes. A primeira parcela tem 10% de desconto; a segunda, tem 5% de abatimento; e a terceira não tem desconto.

Orçamento

Na avaliação do presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), Nelson Azevedo, o consumidor deve analisar o que cabe em seu orçamento. “Se o contribuinte pode pagar de uma vez só, isso é uma vantagem porque já pega uma redução. Se não der mesmo, tem que parcelar. Tem que parar, pensar e fazer um planejamento doméstico e financeiro dos seus gastos”, disse Nelson Azevedo.

A opção de quitar os tributos deve ser bem planejada, lembrando dos demais gastos de início de ano. “Tem que ver o que cabe dentro do seu orçamento, lembrando que há matrícula dos filhos e material escolar nesse começo de ano. Nesse momento de dificuldade, tem que ter muito critério e muito cuidado com o que vai assumir para não comprometer as outras necessidades básicas”, afirma Azevedo.