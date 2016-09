Convênio deve ajudar a aperfeiçoar magistrados e servidores do Estado

Os representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Escola Superior da Magistratura do Amazonas (Esmam) e do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (UniCiesa) assinaram, na última sexta-feira, um Termo de Cooperação Técnica, Jurídica, Científica e Pedagógica para o desenvolvimento de programas e projetos que ofereçam oportunidade de aperfeiçoamento e atualização aos magistrados e servidores da Corte Estadual. O primeiro evento promovido já regido pelo convênio é o 2º Congresso Luso-Brasileiro Internacional, entre os dias 20 e 21 de outubro, com a participação confirmada de três professores de Portugal, além do procurador da República Douglas Fischer, um dos coordenadores da operação Lava Jato.

Candidatos do Amazonas já gastaram R$ 13,4 milhões na campanha

Os candidatos à eleição deste ano, no Amazonas, já gastaram R$ 13,4 milhões na campanha eleitoral, segundo dados da prestação de contas parcial divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Só os 256 candidatos a prefeito gastaram R$ 9,549 milhões, e os 9.024 candidatos a vereador, R$ 3,9 milhões. Em Manaus, todos os candidatos já acumulam gastos de R$ 9,510 milhões, sendo que os candidatos a prefeito na capital somam despesas de R$ 6,540 milhões, e os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Manaus já gastaram R$ 2,970 milhões. Os dados ainda não representam, fielmente, os gastos dos candidatos no Estado, porque, segundo o TSE, no Amazonas, apenas 82,119% (7.619) das 9.278 prestações de contas parciais de candidatos e partidos foram apresentadas no prazo, sendo que este percentual é o quarto menor do País. Eram esperadas 256 e foram entregues 216 (84,375%) prestações de contas de candidatos a prefeito. Das 9.022 de candidatos a vereador, só foram entregues 7.403 (82,055%).

Irregularidades UBS 1

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF-AM) instaurou um inquérito civil público para apurar denúncia de irregularidades na aplicação de verbas para a construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Irregularidades UBS 2

Segundo a denúncia apresentada ao MPF-AM, os recursos para a contrução de UBS em Rio Preto da Eva são provenientes de repasses efetuados entre agosto e setembro de 2013.

Liberados R$ 5,4 milhões

O Ministério da Saúde liberou R$ 5,4 milhões para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), em um convênio destinado a aquisição de equipamento e material permanente para unidade de hematologia e hemoterapia. A fundação está, atualmente, construindo um novo prédio, onde funcionará a sede da instituição.

Distribuição de sopas

Só neste ano, até o mês de agosto, o programa S.O.S Cidadão, da Secretaria de Estado de Assistência Social, já ofereceu 717 mil litros de sopas, segundo a secretaria. No ano passado, foram 724 mil litros, entre janeiro e agosto.

Frota cresce 2,9%

A frota de veículos, em Manaus, aumentou apenas 2,9%, este ano, de acordo com os dados recentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

705,8 mil habilitados

Ainda segundo os dados do Detran-AM, em agosto deste ano, a capital contabilizava 705 mil veículos, incluindo motocicletas, e, em agosto de 2015, foram 685 mil veículos. Ainda segundo o departamento, Manaus possui 705.814 motoristas habilitados.

Jantar no hotel

O presidente Michel Temer preferiu jantar no hotel, ontem, na primeira noite de sua viagem a Nova Iorque (EUA), onde participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Arquivamento rejeitado

A Justiça Federal rejeitou o arquivamento da investigação sobre supostas ameaças ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, ditas publicamente pelo presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, em manifestação na Avenida Paulista.