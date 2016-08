Copa do Brasil Feminina começa nesta quarta (24)

Por Portal Brasil / Diário do Amazonas

Começa nesta quarta-feira (24) a 10ª edição da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Serão 32 equipes lutando pelo título de uma das competições mais importantes do futebol feminino do País. Hoje a bola já rola em 13 estádios diferentes.

O clube campeão garante vaga na Copa Libertadores de Futebol Feminino de 2017. O torneio é dividido em cinco fases; e nas duas primeiras etapas, a equipe visitante que vencer por três ou mais gols de diferença elimina o jogo de volta. O sistema é mata-mata, sendo assim, a cada fase um time classifica-se para etapa seguinte e o outro fica de fora.

O atual campeão do campeonato continental é a Ferroviária, clube de São Paulo com tradição no futebol feminino.

Nesta primeira fase, as partidas acontecem às quartas, quintas e domingos, entre 15h e 21h, pelo horário de Brasília, do dia 24 de agosto a 4 de setembro. A competição poderá ser acompanhada pela TV Brasil, de acordo com a tabela e com a grade de programação da emissora. No site da CBF e nas redes sociais da entidade, você acompanha todos os resultados e notícias da competição.

Histórico

A Copa do Brasil de Futebol Feminino foi criada em 2007. Em nove edições, apenas Santos e São José conseguiram o bicampeonato. Os três últimos campeões foram: São José, em 2012 e 2013, Ferroviária, em 2014, e Kindermann, em 2015.

Na liderança isolada da artilharia, a Rainha Marta tem 18 gols marcados pelo Santos, em 2009. Atrás dela, Daniela Alves, 14 gols, em 2007, pelo MS/Saad, e Thaisinha, 10 gols, em 2011, pelo Vitória-PE. Outra curiosidade é a maior goleada, que aconteceu na edição de 2012, quando o Vitória-PE fez 15 a 0 no América-RN.