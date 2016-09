Corpo de universitário é encontrado em rio na zona oeste de Manaus

Manaus – O universitário Tiago Souza da Silva, 19, foi encontrado por volta das 11h deste domingo (18), no rio Tarumã, zona oeste da capital. De acordo com os Bombeiros, o jovem nadava próximo a um flutuante quando desapareceu. A família da vítima informou, no entanto, que o jovem não sabia nadar e que vai pedir imagens do circuito interno do flutuante para averiguar o caso.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada por volta das 10h40. Funcionários do flutuante procuraram pelo jovem, mas sem êxito.O corpo foi encontrado por volta das 11h e levado ao pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

No IML, a mãe de Tiago, a funcionário pública Raimunda de Souza, 54, informou que o filho saiu de casa por volta das 22h de sábado (17) para um rodízio de pizza com amigos. Na manhã deste domingo, Raimunda recebeu a ligação de uma amiga do filho, informando que ele estava desaparecido no rio.

De acordo com Raimunda, a amiga disse que avisou Tiago que ia ao flutuante e ele disse que iria com ela. Após um tempo na beira do rio, Tiago pulou na água e desapareceu.

Raimunda informou, ainda, que Tiago não sabia nadar e que a família vai pedir imagens do circuito interno do flutuante para saber o que ocorreu.

Segundo Raimunda, Tiago cursava o 2º período do curso de jornalismo.

*Colaborou Jucélio Paiva