Corregedoria quer exonerar delegado considerado culpado em cinco processos

Manaus – A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública (Correg) concluiu os seis processos administrativos contra o delegado Daniel Pedreiro Trindade e sugeriu a exclusão dele do quadro de funcionários da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Conforme informações do órgão, Trindade é suspeito de manter relações sexuais com adolescentes, promover lutas entre detentos, além de contratar traficantes para atuarem como assessor e escrivão, enquanto dirigia a 70ª Delegacia Interativa de Polícia, em Juruá (a 671 quilômetros de Manaus).

As denúncias contra o delegado surgiram, em julho do ano passado. Na ocasião, uma mulher, de 40 anos, informou à polícia que Trindade estava mantendo relações sexuais com a filha dela, com 14 anos, na época. Segundo as investigações da Corregedoria, os fatos foram comprovados e confirmaram que o delegado fez sexo com diversas adolescentes do município.

Conforme a Corregedoria, em nenhum dos casos ficou comprovado o crime de estupro porque não houve ameaça ou violência. Todas as meninas tinham idades entre 14 e 18 anos. No entanto, os Procedimentos Administrativos (PAD) instaurados identificaram que a prática foi incompatível com o cargo que exercia e repercutiu de forma negativa a imagem da Polícia Civil (PC) na cidade.

Ringue de Lutas

Ainda em julho de 2015, novas denúncias foram feitas contra o delegado, relacionadas ao fato de Trindade permitir que presos lutassem dentro da delegacia administrada por ele. Além disso, outras denúncias apuradas indicaram que Daniel praticava maus-tratos com custodiados na delegacia. Vídeos publicados em redes sociais e pela imprensa local, na época, mostraram o delegado incitando brigas na unidade.

O relatório da Corregedoria sobre esse caso comprovou ocorrência da luta entre os presos Natanael Alisson Correa e Issamani Madija Kulina, na carceragem da 70ª DIP, sob a supervisão de Trindade. De acordo com o documento, Issamani estava preso por furto e Natanael detido por suspeita de tráfico de drogas, porém, ele foi liberado dois dias depois, por falta de provas.

Na Ativa

A Corregedoria informou que Daniel deveria estar suspenso, até o pedido de demissão ser ou não assinado pelo chefe do executivo estadual, ou seja, pelo governador José Melo. Mas, segundo o coordenador do Departamento de Policiamento do Interior (CPI), delegado Mariolino Brito, Trindade está lotado no CPI, trabalhando na área administrativa.

A reportagem tentou contato com o delegado Daniel, no CPI, mas foi informada, pelo delegado Mariolino Brito, que ele não atenderia as ligações.

Questionada sobre a situação do delegado em questão, a Polícia Civil limitou-se a informar que iria aguardar o posicionamento da Corregedoria.

Presidiários trabalhavam em obras particulares de Trindade

Durante as investigações, a Corregedoria identificou, também, que o delegado havia retirado alguns presos da delegacia, dentre eles, um adolescente, para trabalhar em sua residência, no município, e na construção de uma academia de propriedade de Trindade. Além disso, Trindade é suspeito de ter contratado e permitido que um homem, que responde pelo crime de tráfico de drogas, exercesse a função de seu secretário particular. Conforme o órgão, o delegado contratou outro homem para atuar, de forma irregular, como escrivão da delegacia.

A Corregedoria apurou, ainda, as agressões praticadas pelo delegado contra um homem durante um evento de lutas realizado no município. Conforme as investigações, as agressões foram praticadas sem motivação.

Conforme a Corregedoria, todos os procedimentos concluídos já foram encaminhados para a Delegacia Geral. Do total de seis denúncias, em cinco foi sugerida a demissão do delegado Daniel Trindade da PC. Para o órgão, o servidor infringiu várias normas da instituição, além de denegrir a imagem da organização.