Crescem os processos trabalhistas em ano de aumento do desemprego no Amazonas

Por Laís Morta / Redacao@diarioam.com.br

Manaus – Em ano de aumento de desemprego, crise econômica e fechamento de empresas no Amazonas, o número de processos trabalhistas cresceu 5,96% no primeiro semestre. Foram movidas 37,3 mil ações nas duas instâncias na Justiça do Trabalho, segundo dados do Núcleo de Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima (TRT11).

“Não pode ser ignorado que a crise, ao atingir o empresário, afeta diretamente o trabalhador e repercute no desempenho da Justiça do Trabalho, com a redução do número de conciliações, de pagamentos espontâneos e a fase de execução se torna morosa. Se não há dinheiro circulando, as execuções se avolumam, há aumento de peticionamento nos processos, o que significa sobrecarga significativa de trabalho nas unidades judiciárias”, avaliou a juíza e coordenadora do sistema e-gestão e do PJ-e no TRT/11, Márcia Nunes da Silva Bessa.

No ano, mais de 50 mil trabalhadores foram demitidos sem justa causa, no Amazonas, aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Já o fechamento de empresas afetou 2.996 firmas, segundo a Junta Comercial do Amazonas (Jucea).

“É óbvio que, em virtude da crise econômica, geraram-se reclamações trabalhistas. O que ocorreu foi o aumento do desemprego e não pagamento dos direitos trabalhistas”, disse o advogado trabalhista Rodrigo Waughan.

Já foram iniciados 31,2 mil processos trabalhistas na primeira instância da Justiça do Trabalho amazonense, acima do registrado no 1ºsemestre de 2015 (30,2 mil).

Segundo Waughan, as ações trabalhistas mais comuns neste ano são as decorrentes de verbas rescisórias, como férias, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

No ranking do TRT, ‘aviso prévio’ lidera a lista de ações trabalhistas com 8,2 mil processos no primeiro semestre deste ano. ‘Multa de 40% do FGTS’ aparece em segundo com 5,6 mil ações, seguidos de ‘verbas rescisórias’, com 5,6 mil processos.