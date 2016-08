Crianças ficam feridas após colisão entre carro e ônibus em Manaus

Por Isabelle Marques /Diário do Amazonas



Manaus – Quatro pessoas, sendo três crianças – com idades de 5 e 11 anos- e um adulto, ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus e um carro na Avenida Visconde de Porto Seguro, bairro Flores, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito . De acordo com testemunhas, as vítimas são da mesma família. O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (30).

O Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) foi acionado. Três vítimas foram encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Outra vítima foi levada a um hospital particular.

Conforme uma testemunha, o ônibus desceu a ladeira na Avenida Visconde de Porto Seguro, sentido bairro, em alta velocidade quando colidiu com um carro modelo Palio, de cor prata, onde estava a família.

“Bateu jogando o carro para cima de uma árvore na frente de uma casa, batendo do lado do passageiro”, contou o autônomo Francioney Machado, 29, umas das pessoas que viram o acidente.

Segundo o motorista do ônibus da empresa Líder, Silvino Souza, 44, o Palio saía de uma rua adjacente quando a colisão aconteceu. “Eu estava descendo a ladeira, na média da rua entre 35 e 40 km/h quando vi o carro saindo da rua. Quando vi, já estava em cima não deu tempo de frear”, contou, acrescentando que nenhum passageiro no ônibus ficou ferido. A empresa aguarda a perícia para tomar providências.

O perito da Polícia Civil, Erivelton Lima, informou que o Palio seguia na rua transversal Visconde da Pedra Branca para atravessar o cruzamento quando aconteceu a colisão. Com o impacto, o carro rodou e bateu o lado esquerdo em uma árvore.

“Iremos fazer a análise para saber quem estava errado. Se alguém estava em alta velocidade ou não, só saberemos no resultado do laudo”, disse. O caso foi registado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).