Crise leva população a usar mais os serviços públicos

Manaus – A crise econômica está levando mais brasileiros a usarem serviços públicos. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o aumento do desemprego e as incertezas da economia estão fazendo com que a população utilize mais os transportes, escolas e serviços de saúde públicos. Segundo o levantamento, 48% dos brasileiros passaram a usar mais o transporte público. A pesquisa mostra também que 34% deixaram de ter plano de saúde, e 14% mudaram os filhos da escola privada para a pública. De cada 100 entrevistados, 57 disseram que alguém da família ficou sem emprego. O volume é maior que o verificado na pesquisa anterior, de 44%. Um total de 80% dos entrevistados disseram que se preocupam, muito ou pouco, em perder o emprego, ficar sem trabalho ou ter que fechar o negócio nos próximos 12 meses e 84% se preocupam em perder o atual padrão de vida. Mais da metade dos brasileiros (56%) buscam trabalho extra para complementar a renda.

A Finep vai destinar R$ 190 milhões para equipamentos de 21 institutos de pesquisa vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) receberá o maior montante: R$ 16,5 milhões para equipamentos e a criação do laboratório de nanotecnologia.

A eleição em Manaus, de acordo com o site da revista Veja, já provocou uma romaria de candidatos ao Planalto por parte dos principais candidatos.

Pelo menos cinco foram em busca de vender aos eleitores um bom trânsito com o governo federal, que ajuda a irrigar os cofres do município.

Com uma ampla base de sustentação, porém, Temer não pode demonstrar preferências eleitorais que provoquem rachas antes do impeachment.

A Casa Civil de Manaus contratou a Ikhon, por R$ 710 mil, para ajudar na gestão de informações.

O Ministério Público do Estado instaurou inquérito em face do ex-secretário de Produção Rural do Amazonas, Eron Bezerra, para apurar utilização indevida de patrulha mecanizada do Incra.

De acordo com a representação, a Secretaria de Produção tinha a guarda dos equipamentos, como fiel depositária e a utilização pode ter causado um dano no valor de R$ 328.984,57 aos cofres públicos.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) promove, nesta segunda-feira, audiência pública para discutir a alteração de gênero e nome no Registro Civil (RG) sem a ocorrência da cirurgia para mudança de sexo no Estado.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou que, em acidente de carro, condutor e dono respondem pelos prejuízos. O dono, por permitir que o causador dirigisse o carro registrado em seu nome.

O senador Aécio Neves (PSDB-MG) disse que a presidente afastada Dilma Rousseff será responsável pelo tom da sessão de hoje, no Senado. “Obviamente, se ela Dilma errar no tom, as nossas respostas serão no mesmo tom”, afirmou, prometendo respeito.

Ele diz que não pensa nisso, mas popularidade não lhe falta. No levantamento feito na semana passada pelo instituto Paraná Pesquisas, quase 54% dos entrevistados disseram que votariam em Sergio Moro para presidente, caso ele concorresse.