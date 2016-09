Curso de Medicina da Ufam cai 102 posições em três anos, aponta Ranking Universitário

Gisele Rodrigues /Diário do Amazonas

Manaus – O curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) caiu 102 posições nos últimos três anos, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF 2016), divulgado nesta segunda-feira (19). Neste ano, Medicina ocupa o 115º lugar na lista enquanto em 2014, a graduação estava entre os 15 melhores cursos do País, quando ocupava a 13º posição no RUF.

A Ufam está, segundo o estudo, na 46º posição no ranking geral com a nota 66,18. No ranking anterior, em 2015, a Ufam ocupava a 48ª posição, com nota 62,43. Neste ano, o curso da instituição com a melhor nota foi Odontologia, que ocupou o 23º lugar na lista nacional.

Odontologia recebeu as melhores notas no quesito ‘professores com dedicação integral ou parcial’, se apresentando na primeira colocação e na avaliação do Ministério da Educação (13º). As piores notas do curso, segundo a Folha, foi no quesito ‘mestrado e doutorado’ (81ª), que avalia proporção de professores com essas especializações.

UEA sobe 18 posições

Já a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) subiu 18 posições e ocupa a 91º lugar entre as melhores universidades do Brasil.

A graduação com a maior pontuação na instituição, segundo a pesquisa, é o curso de Engenharia de Controle Automação. No quesito ‘professores com dedicação integral ou parcial’, o curso aparece na 1ª posição e tirou a 20ª posição na avaliação do MEC.

Ciências contábeis (274º) e biologia (186º) levaram a pior colocação da UEA no ranking nacional.

Desde 2012, anualmente, a Folha avalia os principais cursos das maiores universidades brasileiras; em 2016, são 40 cursos de 195 universidades brasileiras.

Indicadores

O RUF avalia cinco indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. A Folha, no entanto, avalia e classifica as somente as instituições de Ensino Superior credenciadas como universidades no Ministério da Educação (MEC).

Em ‘pesquisa’, a Ufam ficou na posição 51ª, a UEA na 72ª e a Uninilton Lins na 112ª. O quesito avalia a excelência da pesquisa científica por meio de sete componentes, como o número de trabalhos científicos, quantidade de citações recebidas e quantidade de recursos captados pelas agências federais e estaduais de fomento à ciência.

No indicador ‘ensino’, a Ufam aparece na 63ª posição do RUF, UEA na 124ª e Uninilton Lins na 194ª. A avaliação considera três componentes quantitativos, proporção de mestres e doutores no total docente, total de professores em dedicação total parcial e desempenho do aluno calculado com base na avaliação do Enade.

No indicador ‘inovação’, a Folha aponta a Ufam na 36ª posição do RUF. Enquanto a UEA figura na 107ª colocação. A categoria leva em conta o número de pedidos de patentes feitos pela universidade.

Em ‘internacionalização’, a UEA está na 36ª posição, Ufam na 72ª e Uninilton Lins na 47ª. Esse componente considera o número de citações internacionais recebidas pelos trabalhos acadêmicos e a proporção de coautoria em trabalhos estrangeiros.

No indicador ‘mercado’, Ufam ficou na 60ª posição, UEA na 104ª e Uninilton Lins na 96ª. Nesse indicador, a Folha se baseou nas entrevistas realizadas pelo Datafolha com profissionais de diversas áreas do trabalho.

UFAM

Administração de Empresas (88º)

Agronomia (75º)

Arquitetura e Urbanismo (102º)

Biologia (57º)

Computação (41º)

Ciências Contábeis (50º)

Design (29º)

Direito (62º)

Economia (65º)

Educação Física (104º)

Enfermagem (184º)

Engenharia Ambiental (44º)

Engenharia Civil (45º)

Engenharia de Produção (54º)

Engenharia Elétrica (37º)

Engenharia Mecânica (54º)

Engenharia Química (42º)

Farmácia (42º)

Física (67º)

Fisioterapia (58º)

Geografia (53º)

História (59º)

Jornalismo (60º)

Matemática (83º)

Medicina (115º)

Nutrição (108º)

Odontologia (23º)

Pedagogia (87º)

Letras (58º)

Psicologia (46º)

Química (75º)

Serviço Social (30º)

Ciências Sociais (58º)

UEA

Administração de Empresas (111º)

Biologia (186º)

Computação (201º)

Direito (83º)

Economia (122º)

Educação Física (107º)

Enfermagem (204º)

Engenharia Civil (96º)

Engenharia de Produção (51º)

Engenharia Elétrica (69º)

Engenharia Mecânica (52º)

Engenharia Química (67º)

Física (75º)

Geografia (62º)

História (97º)

Matemática (96º)

Medicina (129º)

Odontologia (46º)

Pedagogia (133º)

Letras (99º)

Química (83º)

Turismo (45º)

Ciências Contábeis (274º)

Engenharia de Controle e Automação (37º)