Curso de robótica é oferecido para crianças durante o mês de janeiro

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – Despertar nas crianças o interesse pela robótica. Esse é um dos objetivos do workshop ‘Meu primeiro robô’, que acontecerá no Impact Hub Manaus (Avenida Efigênio Salles, 1299, Aleixo), nos dias 21 e 28 deste mês, de 8h às 12h.

O workshop terá quatro horas de duração e será ministrado por Glauco Aguiar, especialista em robótica educacional e fundador do clube de robótica da Fucapi. Indicado para crianças na faixa etária entre 7 e 14 anos, o curso vai ensinar como montar e programar um robô Mindstorms.

“A garotada vai aprender alguns tipos de sensores e motores, tudo por meio de brincadeiras e quizzes. Vamos montar alguns robôs, ensinar a programá-los e propor desafios para os pequenos. Tudo para que eles enxerguem que a robótica será uma ferramenta tão importante quanto os computadores são hoje. Vamos contar para as crianças como os robôs estão mudando o mundo”, afirma Glauco.

O especialista enfatiza que a robótica pode ajudar no aprendizado como um todo, por ser uma ferramenta multidisciplinar. Segundo Glauco, por meio da robótica as crianças desenvolvem habilidades como raciocínio lógico, noções de design, capacidade de solucionar problemas, facilidade de trabalhar em equipe, aumentam o senso crítico, aprendem a integração de disciplinas (física e matemática, principalmente), além de despertar a criatividade, autonomia, responsabilidade e uma postura empreendedora.

“A robótica permite até contato com metodologias de pesquisas científicas. São tantos benefícios que deveríamos ter como disciplina regular, como já acontece em países mais avançados. Eu tenho alunos que melhoraram seu comportamento e suas notas na escola após começarem na robótica”, comenta.

O futuro já chegou

Glauco enfatiza que a robótica já faz parte do dia a dia das pessoas em países como Japão, Coreia e Alemanha. No Brasil, esse processo ainda está engatinhando.

“As pessoas costumam dizer que robótica é o futuro, mas esse futuro já chegou. É uma pena nosso país ser o 37º colocado em densidade robótica no mundo. No Japão, Coreia e Alemanha, por exemplo, existem robôs que fazem uma diferença muito grande no PIB do país. Enquanto pensarmos que os robôs tirarão empregos das pessoas, vamos ficar cada vez mais atrasados. Os robôs estão cada vez mais presentes e nossas crianças precisam estar preparadas para esse cenário”, pontua.

Glauco Aguiar coordena dois times que participam de torneios internacionais derobótica. Também já realizou workshops de robótica em cidades como São Paulo, Recife e Minas Gerais.

SERVIÇO

O QUE É: Workshop ‘Meu primeiro robô’

ONDE: Impact Hub Manaus – Avenida Efigênio Sales, 1.299, Aleixo

QUANDO: Duas turmas: 21 e 28 de janeiro, de 8h até 12h

QUANTO: R$ 99

INFORMAÇÕES: www.manaostech.com/loja ou pelo 98167-9003