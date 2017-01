Custo de preso no AM atinge R$ 5,1 mil ao mês, o dobro da média nacional

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – O custo de um preso no Amazonas é o dobro da média do País e chega a R$ 5,19 mil por mês, tomando como base o pagamento de R$ 429,5 milhões para uma das empresas gestora dos presídios, a Umanizzare, entre janeiro e agosto de 2016, segundo o Portal da Transparência. A média do Brasil é de R$ 2,4 mil, aponta o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A suspeita de superfaturamento nos contratos do governo com a gestora dos presídios levou o Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC) a formalizar, ontem, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) pedido de quebra de contrato com as duas empresas que administram os presídios por “indício de sobrepreço e abundância de dinheiro nas terceirizações”, é o texto do pedido feito pelo procurador Ruy Marcelo Alencar.

O montante pago pelo governo entre janeiro a agosto de 2016 só para a Umanizare representou uma média R$ 41,5 mil por preso, em oito meses. Se considerada a população carcerária do Estado de 10.330 detentos em agosto de 2016, o valor médio é de quase seis salários-mínimos, a valores do ano passado.

Conforme o Portal da Transparência, entre 2010 e 2016, o Estado pagou R$ 1,1 bilhão para a Umanizzare e para a Conap, hoje Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Ltda. empresas contratadas para administrar os serviços nos presídios de Manaus.

O MPC pede urgência na avaliação do pedido para a quebra do contrato das duas empresas que prestam serviço nos seis presídios de Manaus e cita que “muito embora a administração estadual esteja pagando cifra milionária às empresas representadas, o quadro atual nas unidades é de absoluto descontrole”.

O órgão de controle aponta que “os preços unitários contratuais por (quantidade de preso) não estão compostos por critérios claros, aceitáveis, razoáveis à quantidade de serviços e custos”, e cita os valores pagos contidos no Portal da Transparência.

Cita, ainda, que o governo do Estado tem imputado a culpa na rivalidade entre facções criminosas, mas acentua que a “exigência normativa e de gestão de política é de controle estatal no ambiente prisional, de tutela de pessoas perigosas e expostas a risco/grave ameaça. Se a culpa não é integralmente da empresa gestora, não se pode isentá-la por rebelião previsível”, diz o texto do processo.

O MPC lembra ter feito recomendação ao governador do Estado, em abril de 2015, para suspender a parceria público-privada na gestão dos presídios e de auditoria nos contratos para verificar “indícios de irregularidades nos mesmos”.

No pedido com antecipação de tutela, ou antecipação dos efeitos da sentença, o MPC fixa o prazo de 30 dias para o Estado tomar as providências, com a rescisão dos contratos, tomadas de contas especial, comprovação de caução das empresas e revisão do modelo do sistema prisional.