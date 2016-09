Daniel Martins ganha ouro e quebra recorde mundial nos 400m da classe T20

Rio 2016 Jogos Paralímpicos / Diário do Amazonas

Rio de Janeiro – Em apenas três anos praticando o atletismo, o paulista Daniel Martins já tinha o título mundial dos 400m da classe T20 em seu currículo. Mas, nesta sexta (9), o dia mais nobre do esporte nos Jogos Rio 2016, o jovem de 20 anos foi além: com uma prova perfeita, Daniel conquistou o ouro e quebrou o recorde mundial da distância no Estádio Olímpico.

“Foi muito legal, não dá para explicar essa sensação. Ainda não estou acreditando no que aconteceu. Meu técnico me ajudou muito, falou para eu ficar calmo e botar a cabeça no lugar. Agora é voltar aqui ao longo da semana para torcer pelos meus amigos. Ainda tem mais ouro para vir por aí. Se Deus quiser, a gente vai ouvir o hino todos os dias”, comemorou o brasileiro.

O brasileiro sobrou na prova e completou a distância em 47s22, baixando o recorde mundial anterior, que era dele próprio, de 47s78. A medalha de prata foi para o venezuelano Luis Arturo Paiva, que correu em 47s83, e o bronze ficou com Gracelino Barbosa, de Cabo Verde, com o tempo de 48s55.

Na reta final, o brasileiro correu com o apoio dos torcedores, que fizeram muito barulho para incentivá-lo. Após a vitória, Daniel pegou uma bandeira brasileira e comemorou com uma volta olímpica, brindando o público.