Decisão determina retorno imediato de 100% da frota de ônibus em Manaus

Manaus – O juiz plantonista do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região (TRT11), Adilson Maciel Dantas, estipulou que os rodoviários paguem R$ 50 mil de multa por hora de paralisação no transporte público de Manaus.

A decisão, que serve como mandado de intimação, atende a pedido do Sinetram. O magistrado, que denominou a greve como ‘ilegal e abusiva’, determina o retorno imediato de 100% da frota às ruas de Manaus.

A multa de R$ 50 mil vale a partir da notificação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTR).

