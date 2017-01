Defensoria, OAB e Procon pedem prisão do presidente do Sindicato dos Rodoviários

Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Procon do Amazonas pediram ao Tribunal Pleno do Tribunal do Trabalho da 11ª Região a prisão do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, por desobediência à decisão judicial. O pedido é feito em função do descumprimento de ordem judicial expedida na segunda-feira (16), que proibia a greve da categoria determinando a circulação de 100% da frota de ônibus.

“(Há) o flagrante descumprimento da ordem judicial deste juízo pela diretoria do Sindicato Réu”, diz trecho da petição que na sequência requer a imediata prisão do presidente do Sindicato dos Rodoviários como ‘aplicação de medidas constritivas por conta do grave prejuízo à população da cidade de Manaus. Dado que a astreinte fixada por este juízo não foi suficiente para evitar a paralisação de 100% da frota, por obra do próprio sindicato”.

O defensor público Carlos Alberto Almeida Filho, que foi entregar pessoalmente a petição, informou quer a mesma foi recebida em caráter de urgência no TRT. “A ação tem como objetivo evitar um dano coletivo à população da cidade com uma greve ou paralisação irregular. Até agora não saiu nada, vamos ficar acompanhando”, disse.

Na segunda-feira (16), a juíza do Trabalho, Eliane Leite Correa determinou que fosse mantida a circulação de 100% da frota de ônibus, proibindo que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus realizem qualquer tipo de paralisação sob pena de multa diária de R$ 100.000,00.

A decisão foi favorável ao pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM) que entrou com uma ação Civil Pública, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) para impedir a paralisação geral dos serviços de transporte coletivo.

O pedido da Prefeitura de Manaus, processo no 0000067-26.2017.5.11.0005, foi analisado pela 5ª Vara do Trabalho de Manaus e, de acordo com o procurador geral Marcos Cavalcanti, ficou claro que a greve seria abusiva, ilegal e iria prejudicar a população manauara.