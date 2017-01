Deputados criticam omissão do Estado perante rebeliões na região Norte

Agência Câmara / portal@d24am.com

Brasília – O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Padre João (PT-MG), estará nesta semana em Manaus, no Amazonas, e em Boa Vista, Roraima, para verificar de perto a situação dos presídios dessas capitais, que passaram por rebeliões com quase 100 mortes no início do ano.

Segundo o parlamentar, a ideia é falar com as autoridades, mas principalmente com os parentes dos presos assassinados. “Todo familiar que tem um parente preso, em qualquer Estado, se encontra em estado de pânico, hoje”, comentou.

Padre João disse que o massacre de Roraima foi praticamente anunciado em carta divulgada pela imprensa e atribuída à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Dessa forma, na avaliação do deputado, estaria ocorrendo um descontrole do Estado sobre o sistema penitenciário. Ele também citou a existência de investigações mais antigas da Polícia Federal sobre a atuação das facções criminosas nos presídios.

Sugestões ignoradas

Por sua vez, o coordenador da Frente Parlamentar de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que também presidiu a CPI do Sistema Carcerário, cobrou do Executivo um respeito maior ao Legislativo.

Ele ressaltou que a comissão apontou o problema das facções e fez diversas sugestões de melhorias, que foram ignoradas pelo governo. “Em alguns presídios, quem toma conta são os presos. Você não pode admitir isso, que é fruto da omissão total do Estado”, criticou. “Outro problema é a falta de qualificação de alguns funcionários, em geral terceirizados, que não sabem como agir em situações de anormalidade nos presídios”, acrescentou.

Fraga informou que a Frente Parlamentar de Segurança Pública solicitou um encontro com o presidente Michel Temer para, ainda, nesta semana.

Ao todo, 59 presos morreram este ano no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, no que foi considerado o maior massacre do sistema prisional do Estado. Também houve reféns e fugas de dezenas de detentos.

O secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou que integrantes da facção Família do Norte (FDN) comandaram a rebelião. “Esse foi mais um capítulo da guerra silenciosa e impiedosa do narcotráfico”, disse. Fontes afirmou, ainda, que há indícios de que a rebelião teve relação com o motim no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), também ocorrido no domingo. No total, 87 presos fugiram do Ipat.