Desembargador recebe denúncia de comida estragada na Cadeia Pública

Girlene Medeiros / portal@d24am.com

Manaus – A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) encaminhou, à Justiça, a denúncia de que os presidiários da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa estão recebendo comida estragada. Conforme a OAB-AM, familiares de detentos da cadeia pública e de outros presídios de Manaus vão expor a denúncia, hoje, ao desembargador Sabino Marques que está à frente do Grupo Permanente de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Amazonas.

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Amazonas, Epitácio Almeida, afirmou que parentes de detentos de diferentes prisões vão ser ouvidos pelo desembargador Sabino, na tarde de hoje. “Será um familiar de cada presidiário. Eles dizem que vão mostrar fotos e reclamam que até sem comida os parentes presos já ficaram depois do massacre”, afirmou Almeida.

No dia 6 de janeiro, em visita à cadeia pública por ocasião de tumulto dos presos, o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, afirmou, à imprensa, que recebeu a informação que os presidiários tinham jogado as ‘quentinhas’ com alimentação no corredor como um ato de protesto para ter contempladas as exigências deles, na época, como acesso a mais pavilhões da cadeia.

No entanto, a irmã de um dos presidiários da cadeia pública, que pediu para não ser identificada, disse ao DIÁRIO que o almoço dos detentos demora a chegar às celas e que, por isso, os presos jogam as ‘marmitas’ fora. “Se eles comerem, vão ficar doentes, porque a comida é entregue estragada”, afirmou a mulher, acrescentando que o almoço dos detentos chega às 11h, mas os agentes penitenciários só entregam a alimentação às 20h “e, muitas vezes, só entregam o almoço no outro dia”, afirmou a parente do preso.

Ao DIÁRIO, o desembargador Sabino Marques confirmou que está aguardando os familiares para ouvi-los, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), por meio do Grupo Permanente de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Amazonas. “As reclamações são realmente sobre a recusa (por parte dos presos) por causa da qualidade do alimento”, disse o desembargador.

R$ 30 milhões

A Seap informou, por meio de assessoria de imprensa, que a empresa G. H. Macário Bento é responsável pela alimentação dos detentos da cadeia pública. Consta no Portal da Transparência do Amazonas que a Seap contratou a G. H. Macário Bento, por R$ 30.112.819,20, para atender as necessidades de agentes penitenciários e policiais militares de plantão e dos presos alocados no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (regime semiaberto), na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (masculina e feminina), na Casa do Albergado, no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e nas Unidades Prisionais dos municípios de Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé.

A Seap também foi questionada, por e-mail, sobre as denúncias, mas não respondeu até a publicação desta matéria.