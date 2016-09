Desmatamento tem a ver com eleição presidencial

Em um trabalho publicado recentemente, Saulo Rodrigues Filho e seus colegas do Centro de Desenvolvimento Sustentável, da Universidade de Brasília, deram uma nova explicação para o desmatamento na Amazônia: as eleições presidenciais no Brasil. Avaliaram as taxas de desmatamento na Amazônia Legal entre 1990 e 2011. Eles viram que em alguns anos, como 1995 e 2004, havia muito mais desmatamento do que seria esperado segundo a previsão de seus modelos. O contrário também acontecia; por exemplo, 1997 e 2001 tinham taxas de desmatamento menores que o previsto. Os picos de desmatamento correspondem muito bem aos períodos de troca de governo federal. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu em 1994, houve um pico no desmatamento, que teve uma queda brusca um ano após a organização do governo. Quando Lula assumiu em 2002, houve um espaço de dois anos até que nossos primeiros programas de monitoramento e controle de desmatamento por satélite fossem implementados. Esse espaço levou a taxas bem altas em 2004.

Bancada do Amazonas

Na lista do jornal O Estado de S. Paulo, só Pauderney Avelino (DEM), entre os deputados federais do Amazonas, disse que votará pela cassação de Eduardo Cunha. Os outros não foram contatados.

Faltam votos

Uma enquete do jornal O Globo, entre segunda e terça-feira, aponta que faltam 26 votos para que o mandato de Eduardo Cunha seja cassado, no dia 12 deste mês.

Diretoria avaliada

O Conselho de Administração do Amazonas Geração de Energia destituiu os atuais membros da diretoria executiva da empresa, exceto o diretor de operação.

Novos diretores

Foram eleitos Wady Charone Junior para diretor-presidente interino e diretor de Operação e Adriano Yida para diretor Administrativo-Financeiro, interino.

Restinho de mandato

Os novos diretores irão cumprir, a partir deste mês, o período remanescente do mandato iniciado em 29 de abril de 2016 com término previsto para o dia 28 de abril de 2019.

Sindicato aprovado

O Ministério do Trabalho deferiu o registro do Sindicato dos Mototaxistas, Motofretes e Motoboys de Manacapuru, como representante da categoria profissional.

Candidatos negros

Dados do DivulgaCandContas 2016, sistema responsável pela divulgação das candidaturas da Justiça Eleitoral, apontam que o Amazonas é o segundo Estado do País com menos candidatos autodeclarados negros, com 384 (4,05%). Santa Catarina, com 481 (2,75%) é o que possui menos postulantes desta cor.

Sindicato convoca

O Sindicato dos Funcionários da Suframa convoca os associados, por necessidade de obtenção de registro sindical, a ratificar a fundação da entidade e a aprovar estatuto.

Prazo ampliado

O Ministério dos Transportes informou que ampliou o prazo para a discussão da revisão da área do porto organizado da cidade de Manaus e obter mais contribuições da consulta e da audiência públicas que têm o objetivo de debater melhor o assunto.

Ministro Eliseu Padilha minimiza protestos

O ministro Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil, minimizou os protestos de ontem durante o desfile de 7 de Setembro, que teve a presença do presidente Michel Temer. “Vocês já viram falar em uma democracia em que não haja liberdade de manifestação?”

Paes diz que pode repassar mais verba a Rio 2016

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a prefeitura repassará mais verbas ao Comitê Organizador Rio 2016, se necessário aos Jogos Paralímpicos. O município já repassou R$ 30 milhões. “O que for necessário repassar para garantir a Paralimpíada, nós vamos garantir”.