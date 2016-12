Devolução da taxa para processo seletivo do Censo Agro começa na segunda-feira

Manaus – Será aberto, na próxima segunda-feira (26), um novo período de devolução da taxa de inscrição do processo seletivo para contratação de temporários do Censo Agropecuário (Edital nº 01/2016), cancelado no início do ano, antes da realização das provas.

O processo seletivo simplificado era para as funções de analista censitário, agente censitário administrativo e agente censitário regional.

Os candidatos terão entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro de 2017. O novo período está sendo aberto porque parte dos candidatos não requisitou a devolução nas três oportunidades anteriores: entre 1º e 14 de junho, 1º e 14 de julho, e 1º e 12 de agosto.

Só faz jus ao ressarcimento quem se inscreveu no processo seletivo para o Censo Agropecuário (Edital nº 01/2016), pagou a inscrição e ainda não recebeu o valor pago. Para efetuar o saque, o candidato deverá comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil, com identidade e CPF originais. O valor ficará disponível apenas no período indicado (26/12 a 9/01).

Caso o atendente do banco não saiba informar sobre o assunto, o candidato deverá procurar alguém da Equipe de Atendimento ao Cliente da agência. Se houver problemas para o recebimento, deverá ser enviada uma mensagem para censoagro@ibge.gov.br, explicando o ocorrido.