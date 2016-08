Dilma apresenta defesa no julgamento do impeachment

Com informações de agência

A presidente afastada, Dilma Rousseff, faz pronunciamento no Senado Federal. Dilma ressalta a evolução do País nos anos de seu governo e da gestão do seu antecessor, do ex-presidente Lula. Após a fala, alguns senadores inscritos farão perguntas à presidente. Acompanhe a defesa de Dilma no facebook do Portal D24am e da Record News.

O pronunciamento também está sendo transmitido, ao vivo pela TV DIÁRIO – Record News (canal 36.1 tv aberta digital e, pela NET, canal 23).

Acompanhada no carro pelo cantor Chico Buarque, ela chegou ao Congresso por volta de 9h e foi recebida com flores por parlamentares contrários ao impeachment. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também acompanha a petista. A expectativa é de este seja o dia mais longo de trabalho desta fase final do processo, que pode ser concluído entre amanhã e quarta-feira (31)

“Espero que a sessão seja tranquila e civilizada, à altura do Senado Federal. Da nossa parte [favorável ao impeachment] não podemos ser tão duros que aparente arrogância, nem tão suaves que pareça covardia, mas tudo depende tom que a presidenta vai dar”, adiantou o senador Álvaro Dias (PV-PR).

Argumentação

“Não vejo golpe, não há tanques [do Exército] nas ruas, as instituições não estão fechadas, pelo contrário, estão fortalecidas”, disse sobre a expectativa para que ela reforce o discurso de que é vítima de uma tentativa de golpe.

“A presidenta vem com firmeza, com altivez, é a segunda vez. Esta é a segunda vez que ela enfrenta um tribunal de exceção. A vez primeira ela tinha 19 anos . Não temos tanques ,mas tivemos muita tortura moral ao longo desse processo”, destacou a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-ministra da Casa Civil da petista e uma de suas maiores defensoras no processo.

Ao contrário dos últimos outros dias, o plenário do Senado está completamente lotado de parlamentares, profissionais de impresnsa e convidados da defesa e da acusação.

Fonte: Agência Brasil