Dilma deixa o Palácio da Alvorada e segue para Porto Alegre

Estadão Conteúdo / Diário do Amazonas

Brasília – Acompanhada por senadores e ex-ministros, a ex-presidente Dilma Rousseff deixou o Palácio da Alvorada por volta das 15h30 desta terça-feira. Ao passar pelo portão da residência, Dilma saiu do carro e falou com militantes que a aguardavam do lado de fora. A petista foi abraçada por simpatizantes e apenas agradeceu o carinho:

— Muito obrigada — disse, respondendo aos militantes.

Enquanto Dilma abraçava as cerca de 200 pessoas que a aguardavam na porta do Alvorada, alguns de seus ex-ministros, entre eles Kátia Abreu, José Eduardo Cardozo, Jaques Wagner e Ricardo Berzoini, filmavam os últimos momentos da ex-presidente em Brasília.

Uma multidão se formou em volta de Dilma, entre simpatizantes e jornalistas. Houve confusão quando seguranças da presidência da República deram socos em pelo menos dois fotógrafos, além de terem dado choque em outro jornalista, na tentativa de abrir caminho para a ex-presidente passar.

À espera de Dilma e sob sol forte, os manifestantes cantaram o jingle “Lula lá”, da campanha do ex-presidente Lula, gritaram “Fora, Temer” e prometiam resistência ao governo de Michel Temer: “Não tem arrego, você mexe com o meu voto e eu tiro o seu sossego”. Mulheres também espalhavam pétalas de rosas vermelhas e amarelas.

No avião da FAB, Dilma levará boa parte de seus objetos pessoais, e o restante seguirá em caminhões de mudança. Os livros de sua extensa biblioteca, móveis pessoais e outros pertences dela serão transportados e pagos, como é praxe, pelo governo federal.