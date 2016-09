Dilma entregará chaves do Alvorada ainda nesta semana

Com informações de agências /Diário do Amazonas

Brasília – Dilma Rousseff entrega as chaves do Palácio da Alvorada ainda nesta semana, segundo informações do Estadão. Ela tem 30 dias para deixar a residência oficial, mas disse a interlocutores que não quer ficar nem mais um segundo por lá.

A defesa da ex-presidente informou que ingressará com, pelo menos, duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF) questionando o processo de impeachment, concluído pelo Senado.

Segundo o advogado de defesa de Dilma, ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, não há justa causa para o impeachment e houve cerceamento de defesa em várias fases do processo.