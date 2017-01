Diretoria do Nacional apresenta elenco para temporada de 2017

Da Redação / portal@d24am.com

Manaus – Vinte dias antes de estrear na Copa Verde , a diretoria do Nacional Futebo Clube anunciou, na tarde desta segunda- feira (9), parte do elenco que irá defender o time na temporada 2017. Foram apresentadors 10 atletas de um total de 14 que o clube contratou. A equipe comandada pelo técnico Aderbal Lana realizou um trabalho físico, durante a tarde, coordenado pelo preparador Rodrigo Bernadi.

Durante a coletiva de imprensa, realizada no CT Barbosa Filho, na zona leste de Manaus,o presidente do naça, Roberto Peggy, informou que o clube passa por um momento de readequação salarial e, por este motivo, todos os jogadores irão morar no centro de treinamento. A média salárial é de três mil reais para os 14 atletas escolhidos para disputar a copa verde que inicia no dia 29 de Janeiro contra o Galvez (AC). “Nós não podemos desmerecer os atletas que por ventura venham compor o Nacional que sempre vai ter como política trabalhar e morar aqui dentro do CT, mas a gente deve abrir algumas exceções. Basicamente esse ano, pra essa temporada a regra é morar todo mundo no CT”, disse Roberto.

Questionado sobre o elenco e possíveis divergências com membros da diretoria do Leão da Vila Municipal, o técnico Aderbal Lana disse o que o motivou aceitar o convite para treinar o nacional. “Dizem que vai acabar isso. Esse é o fator principal. Eu disse na primeira entrevista que o grande problema do futebol daqui não era jogador, não era treinador, não era nada. Era gestão. O presidente, agora, parece que impôs uma gestão e futebol será dirigido dentro do profissionalismo como deverá ser. Comigo nunca houve interferência dentro dá escalação, essas coisas. Mas sempre muita fofoca. O nacional tem que acabar com isso, o torcedor tem que acreditar. Tem que continuar o trabalho como sempre foi”, finalizou Lana.

Confira a lista dos jogadores divulgados:

Goleiros: Pablo e Rafael

Lateral direito: Tiago Bastos

Zagueiros: Cristiano, Victor

Lateral esquerdo: Jefferson Telles

Volantes: Bruno potiguar e Iuri

Meias: Romarinho e Diego Soares

Atacantes: Branco, Alexsandro, Jack Chan e Juninho Bolt

(Reportagem: Frank Cunha)