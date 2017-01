Documentário conta trajetória do bailarino amazonense Marcelo Mourão

Bruno Mazieri / portal@d24am.com

Manaus – Prestes a completar 20 anos de American Ballet Theatre (ABT), o bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes terá um motivo a mais para comemorar 2017. No próximo dia 3 de fevereiro, dentro da programação do Dance on Camera Festival, em Nova Iorque, ele apresentará seu documentário intitulado ‘Anatomy of a Male Ballet Dancer’, produzido e dirigido pela dupla David Barba e James Pellerito.

Com filmagens iniciadas em 2012, o documentário, que tem cerca de 80 minutos de duração, mostra detalhes da vida profissional e pessoal do bailarino. O longa foi uma produção ‘autofinanciada’ com a ajuda de colaboradores que poderiam doar de US$ 10 a US$ 10 mil, por meio do site ‘KickStarter’.

Além dos depoimentos do próprio bailarino, a produção ainda mostra entrevistas com as professoras de balé Helena Lobato e Dalal Achcar, ambas do Rio de Janeiro; com Kevin McKenzie, diretor artístico do ABT; com Mazé Mourão e Haroldo Gomes, pais de Marcelo; e também com colegas da companhia e suas inúmeras ‘partners’.

Emoção

Com muita sensibilidade, o filme mostra o cotidiano de Gomes, que deixou o Brasil com 13 anos para estudar no Conservatório Harid, em Boca Raton, na Flórida. Em seguida, mais precisamente aos 16 anos, ele estudou por 1 ano na Escola de Ballet da Ópera de Paris, onde ocupou lugar de destaque, até então reservado somente para alunos franceses.

Em 1996, ele foi vencedor do Prix de Lausanne, onde retornou, no ano passado, para ser jurado. Já em 1997, ele fez sua estreia no ABT, mas ainda no corpo de baile da companhia, sendo promovido a solista, em 2000 e a bailarino principal em 2002, posição em que permanece até os dias atuais.

Em agosto de 2016, ele fez seu primeiro gala em Manaus, batizado de ‘Marcelo Mourão Gomes no Teatro Amazonas’, onde ao longo de três dias ele dividiu o palco mais importante do Estado com mais oito bailarinos do ABT, devidamente acompanhados pela Orquestra Amazonas Filarmônica, regida por Marcelo de Jesus.

De passagem por Manaus, em dezembro do ano passado, o bailarino manifestou o desejo de apresentar o seu documentário ‘Anatomy of a Male Ballet Dancer’, durante o próximo gala, marcado para acontecer também no mês de agosto de 2017. “Será uma forma de poder contar a minha história por meio das lentes de dois diretores fantásticos. Estou muito emocionado com o momento e espero poder levar esse trabalho para Manaus”, disse.