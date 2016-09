Dólar sobe e volta ao patamar de R$ 3,30

Estadão Economia / Diário do Amazonas

Com a piora do preço do petróleo no mercado internacional, o dólar abriu em forte alta nesta terça-feira, 13. No final da manhã, a moeda americana acelerou os ganhos e alcançou a marca de R$ 3,30, aumento de 1,84% às 12h22.

A alta do dólar no Brasil também está associada à força da moeda americana no exterior, depois da perda generalizada observada na segunda-feira, 12. Segundo um operador, a apreciação da moeda americana também está relacionada a uma parcela expressiva, embora minoritária, de investidores avaliando que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) pode elevar os juros ainda em setembro.

Já a bolsa de valores no Brasil atingiu a pontuação mínima na última hora com a piora dos mercados acionários em Nova York, afetados pela queda expressiva da cotação do petróleo e de ações na área de energia.

Às 11h26, o contrato para outubro da commodity na Nymex, em Nova York, exibia retração de 2,74%, e o contrato para novembro do petróleo na ICE, em Londres, recuava 2,21%. Enquanto isso, o Dow Jones recuava 1,12%; o S&P 500, -1,21%, e o Nasdaq, -0,81%. O Ibovespa, às 12h24, atingiu a mínima com 56.831 pontos (-3%).

A Petrobrás está sendo afetada pela queda dos preços internacionais do petróleo, a qual é motivada por relatório da Agência Internacional de Energia (AIE). O documento apontou fraca expansão da demanda. Os títulos ON e PN da estatal brasileira apresentavam retração de 2,93% e 2,08%.

A AIE reduziu sua previsão de demanda do petróleo para este ano em 100 mil barris por dia, e agora é de 1,3 milhão de barris por dia. Para 2017, a estimativa baixou em 200 mil barris por dia e ficou em 1,2 milhão barris por dia.

No mercado de renda fixa, os contratos de DI para janeiro de 2018 atingiam 12,56% e 12,55% no fechamento de ontem. O DI para janeiro de 2019, o mais negociado, estava em 12,02%, ante 11,99% no ajuste da segunda-feira. O DI para janeiro de 2021 registrava 12,06%, perante 11,98% no encerramento do pregão anterior.