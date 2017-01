Doria se veste de gari e promete limpar a cidade pessoalmente toda semana

Estadão /Diário do Amazonas

São Paulo – Em sua primeira agenda pública, o prefeito eleito João Doria (PSDB), vestido de gari, se comprometeu a fazer, pessoalmente, varrição das ruas da cidade de São Paulo uma vez por semana até o fim de sua gestão.

“Toda semana, em todos os eixos, o Prefeito estará lá, vestido de gari, ajudando a limpar a cidade para demonstrar que é trabalhando que nós vamos limpar a cidade. Em quatro anos, todas as semanas”, disse o tucano na praça 14 Bis, na região central de Sâo Paulo.

O gesto de Doria simboliza o início do programa Cidade Linda, de ações de zeladoria e limpeza urbana na capital ao lado de seu secretariado também vestido como gari. O projeto tem como foco a limpeza de praças, jardins, parques, avenidas e demais espaços públicos, especialmente os que tiverem sido alvo de vândalos ou de pichadores. Leia reportagem sobre o programa aqui.

O prefeito chegou antes do horário marcado, por volta das 5h50, e praticamente não conseguiu fazer o trabalho de limpeza por causa do assédio da imprensa e da população, que apareceu para apresentar demandas da cidade. “É bom vocês acordarem muito cedo”, disse à imprensa. O secretariado recém empossado de Doria também se vestiu como o chefe e participou do evento.

Apesar do uniforme, o prefeito não abriu mão de seus itens de luxo. Ao invés das botas utilizadas pelos garis, preferiu usar um sapatênis da Osklen. No pescoço usava uma corrente que parecia ser de ouro. Segundo a Prefeitura, as roupas utilizadas por ele e por seus secretários, além do broche do programa, não tiveram custo e foram doadas por empresas de limpeza.

A varrição prometida ficou só no gesto: cercado pela imprensa e por cidadãos, o prefeito só conseguiu colher algumas folhas e colocá-las no cesto de lixo em uma ação que durou menos de 10 segundos. Antes de pegar no cabo, ganhou um par de luvas de uma gari que o abraçou. “Posso usar?”, perguntou. “Não, é só para tirar foto e depois você me devolve”, retrucou ela. Secretários acompanharam o prefeito e, ao lado dele, apenas acompanharam a caminhada.

Doria também se comprometeu a ser catador de recicláveis por um dia durante o evento, ao ser abordado por representantes do movimento social Pimp my Carroça. Eles entregarem a ele o manifesto “Do lixo, vivo!”, com reinvindicações da categoria sobre coleta seletiva de lixo.

Quadra

Alguns moradores de rua ficaram revoltados por terem sido retirados do local. Eles foram convidados a ficar em uma quadra para que a ação fosse realizada. “Tenho duas carroças, a barraca e um cachorro. Não cabe nada na quadra, fora que tira o lazer das crianças”, reclamou Débora Moreira Silva, de 37 anos. Ela disse que a população local foi avisada da ação com dez dias de antecedência.

Outros moradores de rua que já estavam na quadra disseram ter recebido promessas de receber uma bolsa-aluguel para que saiam da rua. “Pegaram o nome de todos que moram aqui”, disse Pâmela de Oliveira, de 37 anos, que está na praça há quatro meses. “Nós também ajudamos a limpar. Eu mesmo tirei duas carroças de lixo daqui”, disse um morador de rua que pediu para não ser identificado.